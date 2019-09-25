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16:09 (мск), источник: РИА Новости

Разин предупредил об «огромной опасности» для творчества Шатунова

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram написал, что не выходящий на связь певец Юрий Шатунов наносит серьезный ущерб своей карьере.

По словам Разина, итогом такого поведения уже стало удаление с YouTube почти всех записей артиста:

Это более 800.000.000 просмотров. Эти потери могут быть необратимы, потому что восстановить их не будет невозможности. Поэтому творчеству Юры Шатунова угрожает огромная опасность. И все это только из-за его молчания. Я пытаюсь уговорить правообладателей этого не делать, но они настроены решительно.

В августе Разин заявил, что Шатунов покинул «Ласковый май» и полностью отказался от репертуара коллектива. Продюсер добавил, что в будущем артист будет исполнять только собственный репертуар.

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В свою очередь, представитель певца Аркадий Кудряшов сказал, что Разин сам запретил музыканту исполнять песни «Ласкового мая» по «неизвестным причинам». Так, по словам PR-менеджер артиста, изначально Разин утверждал, что за незаконное использование репертуара всем грозит ответственность, однако для Шатунова решил сделать исключение.

«Ласковый май» — советская и российская музыкальная поп-группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым и учеником Юрием Шатуновым, которому на тот момент было всего 13 лет.

Коммерческий успех пришел к коллективу после того, как его заметил Андрей Разин, работавший администратором группы «Мираж».

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