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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь пришел на свадьбу к американцам (фото)

Незваный гость.

Необычный инцидент произошел на свадьбе в американском штате Теннесси.

После церемонии бракосочетания гости поздравили жениха и невесту, сфотографировались и отправились в помещение за праздничный стол. Молодожены Кори Брюэр и Сарина Томпсон остались, чтобы попозировать свадебному фотографу.

Во время сьемки они заметили крупного медведя, который брел прямо к ним. Свадьба проходила в городке Гатлинбург возле национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс, в котором обитают около полутора тысяч черных медведей.

По словам фотографа Лии МакМахан, она не испугалась животного и постаралась быстро сделать несколько снимков. И только когда медведь стал идти прямо к людям, она ощутила страх.

Не обнаружив ничего съестного, мишка ушел обратно в лес.

Анна Лысенко

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