16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведь пришел на свадьбу к американцам (фото)
Незваный гость.
Необычный инцидент произошел на свадьбе в американском штате Теннесси.
После церемонии бракосочетания гости поздравили жениха и невесту, сфотографировались и отправились в помещение за праздничный стол. Молодожены Кори Брюэр и Сарина Томпсон остались, чтобы попозировать свадебному фотографу.
Во время сьемки они заметили крупного медведя, который брел прямо к ним. Свадьба проходила в городке Гатлинбург возле национального парка
По словам фотографа Лии МакМахан, она не испугалась животного и постаралась быстро сделать несколько снимков. И только когда медведь стал идти прямо к людям, она ощутила страх.
Не обнаружив ничего съестного, мишка ушел обратно в лес.
Анна Лысенко