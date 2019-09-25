17:05 (мск), источник: ТАСС Наука
В чайных пакетиках нашли миллиарды микрочастиц пластика
Ученые пока не знают, влияет ли этот микропластик на здоровье человека.
25 сентября, ТАСС. Одноразовые пакетики для чая оказались одним из главных источников полимерных микрочастиц, бесчисленное множество которых каждый год попадает в Мировой океан вместе со сточными водами. Об этом пишут канадские ученые в журнале Environmental Science & Technology.
«Когда вы завариваете пакетик чая, в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц. Это на несколько порядков больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках с водой», — пишут ученые.
Каждый год в сточные воды и на свалки попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большую часть которого почвенные микробы не могут разложить. В результате он остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда этот мусор попадает в Мировой океан, он сбивается в огромные кучи, подобные так называемому «большому мусорному пятну» в Тихом океане.
Поэтому экологи и океанологи часто в шутку называют последние полвека «пластиковым периодом»
Лаура Эрнандес и ее коллеги по Университету Макгилла в Монреале (Канада) открыли еще один источник пластиковых микрочастиц, который потенциально может сильно влиять на здоровье человека. Для этого они изучали то, что происходит с обычными чайными пакетиками при погружении в кипяток.
Производители многих марок чая используют не бумажные, а пластиковые пакетики, состоящие из микроскопических нейлоновых нитей. Кроме того, в них содержится поливинилхлорид и полипропилен. После нескольких недавних скандалов экологи заинтересовались тем, насколько безопасны подобные конструкции для здоровья человека и животных.
Эрднандес и ее коллеги приобрели несколько пакетиков четырех разных видов фруктового чая, популярного в Канаде, удалили оттуда заварку и залили их кипятком на пять минут. После этого ученые профильтровали воду, извлекли из нее наночастицы и изучили структуру самих пластиковых мешочков при помощи электронного микроскопа.
Результаты этих замеров превзошли все ожидания ученых — в воде плавали миллиарды микро- и наночастиц пластика самых разных размеров. Когда экологи изучили их химический состав и фотографии пакетиков, они пришли к выводу, что изначально этих наночастиц в чае не было, они появились уже в процессе заварки. В пользу этого говорит и то, что их форма и другие характеристики зависели от материала и структуры самих пакетиков.
Открыв этот феномен, ученые проверили, что произойдет, если ввести эти наночастицы в питательную среду, где обитали
С другой стороны, по словам ученых, что пока у них нет точного понимания того, как «чайный» микропластик влияет на здоровье человека в долгосрочной перспективе. В ближайшее время они планируют получить ответ на этот вопрос, а также раскрыть сам механизм того, как образуются наночастицы при попадании пакетика в кипяток.