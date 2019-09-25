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17:54 (мск), источник: RNS

Минстрой оценил готовность России к отопительному сезону

Жилищный фонд в России подготовлен к отопительному сезону на 90%, котельные — на 89%, тепловые сети — на 92% (по состоянию на 1 сентября), заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Источник: РИА "Новости"

«По оперативным данным регионов, на 1 сентября 2019 года в целом по стране жилищный фонд подготовлен на 90%, котельные — на 89%, тепловые сети — на 92%, водопроводные (сети) — на 88%, электрические сети — на 92%», — сказал министр.

«На 1 сентября из 2693 муниципальных образований полная готовность заявлена по 2173. Индекс готовности более 80%. Мы идем в том же темпе, что и проходили в прошлом году в аналогичный период», — пояснил он.

Якушев добавил, что отопительный сезон уже начался в 47 регионах России.

«По состоянию на 25 сентября отопительный сезон начался в 47 регионах России», — сказал министр.

Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону «завершается согласно графику».

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