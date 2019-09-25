Минстрой оценил готовность России к отопительному сезону

«По оперативным данным регионов, на 1 сентября 2019 года в целом по стране жилищный фонд подготовлен на 90%, котельные — на 89%, тепловые сети — на 92%, водопроводные (сети) — на 88%, электрические сети — на 92%», — сказал министр.
«На 1 сентября из 2693 муниципальных образований полная готовность заявлена по 2173. Индекс готовности более 80%. Мы идем в том же темпе, что и проходили в прошлом году в аналогичный период», — пояснил он.
Якушев добавил, что отопительный сезон уже начался в 47 регионах России.
«По состоянию на 25 сентября отопительный сезон начался в 47 регионах России», — сказал министр.
Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону «завершается согласно графику».