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18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Творческий дуэт из Англии превращает людей и животных в невидимок (фото)

Удивительно точное искусство.

Фотограф Джозеф Форд и вязальщица Нина Додд еще несколько лет назад объединились и создали забавный проект под названием «Вязаный камуфляж».

В рамках этого проекта Форд выбирает место съемки и модель, а затем Додд вяжет свитера, соответствующие окружающей обстановке, повторяя не только цвета, но и узоры с линиями.

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Таким образом, модели, одевая вязанные вещи и становясь в нужное место, в буквальном смысле становятся невидимыми и сливаются с окружающим миром.

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Проект «Вязаный камуфляж» оказался довольно успешным, а потому Джозеф и Нина решили его продолжить. Их новые работы позволяют моделям не только сливаться со стенами или обивкой мебели, но и отлично маскироваться в живой природе среди сакур и пасущихся коров.

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Екатерина Гура

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