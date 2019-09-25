18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Творческий дуэт из Англии превращает людей и животных в невидимок (фото)
Удивительно точное искусство.
Фотограф Джозеф Форд и вязальщица Нина Додд еще несколько лет назад объединились и создали забавный проект под названием «Вязаный камуфляж».
В рамках этого проекта Форд выбирает место съемки и модель, а затем Додд вяжет свитера, соответствующие окружающей обстановке, повторяя не только цвета, но и узоры с линиями.
Таким образом, модели, одевая вязанные вещи и становясь в нужное место, в буквальном смысле становятся невидимыми и сливаются с окружающим миром.
Проект «Вязаный камуфляж» оказался довольно успешным, а потому Джозеф и Нина решили его продолжить. Их новые работы позволяют моделям не только сливаться со стенами или обивкой мебели, но и отлично маскироваться в живой природе среди сакур и пасущихся коров.
Екатерина Гура