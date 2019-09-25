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19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Простая задачка для дошкольников поставила в тупик пользователей Сети

Хотя ее решение действительно оказалось простым.

Пользователь Twitter из Куала Лумпура с ником Kema опубликовал в соцсетях фото из учебника для дошкольников. Молодой человек отметил, что нашел картинку с заданием на Facebook, но так и не смог ее решить. В задаче для маленьких детей нужно было соединить разные слова со схемами, которые им соответствуют.

К решению простой головоломки присоединились люди по всему миру, но большинство из них так и не смогли справиться с заданием.

Однако вскоре в комментарии пришли знающие люди, которые показали решение головоломки. И оно оказалось действительно простым.

Листайте, чтобы увидеть правильный ответ
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Задача для дошколят называется «распознавание слов», и заданные слова можно было просто обвести карандашом, чтобы получить нужный шаблон.

Екатерина Гура

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