Листайте, чтобы увидеть правильный ответ
19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Простая задачка для дошкольников поставила в тупик пользователей Сети
Хотя ее решение действительно оказалось простым.
Пользователь Twitter из Куала Лумпура с ником Kema опубликовал в соцсетях фото из учебника для дошкольников. Молодой человек отметил, что нашел картинку с заданием на Facebook, но так и не смог ее решить. В задаче для маленьких детей нужно было соединить разные слова со схемами, которые им соответствуют.
Однако вскоре в комментарии пришли знающие люди, которые показали решение головоломки. И оно оказалось действительно простым.
Задача для дошколят называется «распознавание слов», и заданные слова можно было просто обвести карандашом, чтобы получить нужный шаблон.
Екатерина Гура