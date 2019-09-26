Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Кому служит современная наука Доктор исторических наук о том, с чем связано появление цифровых денег. Как происходила трансформация мира
Фоторепортажи
76Финалисты конкурса Всемирной метеорологической организации
9Противный ветер
02:08 (мск), источник: Интерфакс

Российский аналог «Википедии» обойдется бюджету РФ почти в 2 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Правительство планирует выделить за три года почти 1,7 млрд «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) на создание общенационального интернет-портала, который должен стать качественной альтернативой «Википедии», следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годы.

Согласно документу, размер субсидии открытому акционерному обществу «Научное издательство «Большая российская энциклопедия» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала составит 684 млн 466,6 тыс. рублей, в 2021 — 833 млн 529,7 тыс. рублей, а в 2022 — 169 млн 94,3 тыс. рублей.

Согласно внесенным поправкам в бюджет на 2019 и плановый период 2020—2021 годы, в 2019 году субсидия БРЭ на создание портала составила 302 млн 213,8 тыс. рублей.

Таким образом, на проект заложено в целом 1 млрд 989 млн 304,4 тысяч рублей.

Как сообщил «Интерфаксу» ранее ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец, проект, стартовавший 1 июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года.
Новость
Безумие на «Википедии»: 11 статей, которые вас удивят

6 июля был опубликован проект постановления правительства о выделении субсидий ОАО «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» (БРЭ) на создание и работу общенационального интерактивного энциклопедического портала, который, по замыслу, должен стать качественной альтернативой «Википедии».

Распоряжение правительства о создании общенационального портала было издано в конце августа 2016 года. Для создания такого ресурса была создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил в то время вице-премьер Сергей Приходько. В нее вошли представители целого ряда ведомств, в том числе, Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), а также Российской академии наук.

В связи с выходом распоряжения в СМИ появились сообщения о том, что правительство создает аналог «Википедии». Наиболее известный энциклопедический портал в интернете неоднократно подвергался критике за неточности и отсутствие академичности. В частности, год назад «закрыть» «Википедию» из-за ошибок предложили в Рособрнадзоре, ответственном за проведение ЕГЭ в России: такую позицию высказал замглавы федеральной службы Александр Бисеров, заявивший, что «количество ошибок, которое она содержит, это — зашкаливает». В Рособрнадзоре позже призвали отнестись к такому мнению с иронией.

В сентябре 2016 года в правительстве назвали чушью разговоры о планах закрыть Википедию, так как общенациональный энциклопедический портал не будет конкурировать с Википедией, а призван решать более масштабные задачи.

Трамп посоветовал Зеленскому встретиться с Путиным
Судья зачитывал опись имущества чиновника-коррупционера 10 часов
При аварийной посадке в Барнауле пострадали 23 человека
Cуд арестовал настоятеля обители милосердия в Оренбуржье
Задачка для дошкольников поставила в тупик пользователей Сети
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Разгадана одна из главных тайн Мачу-Пикчу
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые подробности от ГИБДД Стали известны примерные сроки, когда вопрос о снижении так называемого «нештрафуемого порога» будет вынесен на обсуждение законодателей
Кино
Звезда «Сватов» рассказал о съемках седьмого сезона Федор Добронравов сообщил, что половина порции новых эпизодов уже готова
Недвижимость
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
За ипотеку под 2% в квартирах обяжут жить
Популярные темы на «Детях»
Ермак!!! 524
Рим 329
Ревность взрослого ребёнка 315
Мы друг друга не понимаем 311
Леди
«Женщина-солнце»: Татьяна Буланова вышла на сцену в ярком платье Звезда восхитила сеть ярким образом.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь