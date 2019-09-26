Российский аналог «Википедии» обойдется бюджету РФ почти в 2 млрд рублей

Согласно документу, размер субсидии открытому акционерному обществу «Научное издательство «Большая российская энциклопедия» на создание и функционирование общенационального интерактивного энциклопедического портала составит 684 млн 466,6 тыс. рублей, в 2021 — 833 млн 529,7 тыс. рублей, а в 2022 — 169 млн 94,3 тыс. рублей.
Согласно внесенным поправкам в бюджет на 2019 и плановый период 2020—2021 годы, в 2019 году субсидия БРЭ на создание портала составила 302 млн 213,8 тыс. рублей.
Таким образом, на проект заложено в целом 1 млрд 989 млн 304,4 тысяч рублей.
Как сообщил «Интерфаксу» ранее ответственный редактор БРЭ Сергей Кравец, проект, стартовавший 1 июля, рассчитан на 33 месяца и по планам его разработчиков должен завершиться 1 апреля 2022 года.
6 июля был опубликован проект постановления правительства о выделении субсидий ОАО «Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» (БРЭ) на создание и работу общенационального интерактивного энциклопедического портала, который, по замыслу, должен стать качественной альтернативой «Википедии».
Распоряжение правительства о создании общенационального портала было издано в конце августа 2016 года. Для создания такого ресурса была создана межведомственная рабочая группа, которую возглавил в то время вице-премьер Сергей Приходько. В нее вошли представители целого ряда ведомств, в том числе, Минкомсвязи, Роспечати, Минобрнауки, Минкультуры, МИД, Росстата, Росреестра, федерального агентства научных организаций (ФАНО), а также Российской академии наук.
В связи с выходом распоряжения в СМИ появились сообщения о том, что правительство создает аналог «Википедии». Наиболее известный энциклопедический портал в интернете неоднократно подвергался критике за неточности и отсутствие академичности. В частности, год назад «закрыть» «Википедию» из-за ошибок предложили в Рособрнадзоре, ответственном за проведение ЕГЭ в России: такую позицию высказал замглавы федеральной службы Александр Бисеров, заявивший, что «количество ошибок, которое она содержит, это — зашкаливает». В Рособрнадзоре позже призвали отнестись к такому мнению с иронией.
В сентябре 2016 года в правительстве назвали чушью разговоры о планах закрыть Википедию, так как общенациональный энциклопедический портал не будет конкурировать с Википедией, а призван решать более масштабные задачи.