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07:42 (мск), источник: РИА Новости

Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»

НОВОСИБИРСК, 26 сен — РИА Новости. Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала локальные нормативные акты некоторых школ райцентра, которые устанавливали, что звонок дается только для учителя и предусматривали наказания школьникам за «рецидив».

Источник: РИА Новости

«Прокуратура Маслянинского района опротестовала локальные акты образовательных организаций (школ), положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».

В прокуратуре пояснили, что это положение противоречит законодательству об образовании и нарушает права детей на отдых между занятиями. По санитарным, правилам продолжительность урока не должна превышать 45 минут, а в первом классе — 40 минут.
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«В двух случаях правовые акты содержали положение о рецидиве, то есть о повторном совершении школьником дисциплинарного проступка в течение года и ужесточении, в связи с этим, наказания за содеянное. При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия как рецидив, а потому не может применяться», — сообщает прокуратура.

Надзорное ведомство опротестовало 11 правовых актов, в результате чего противоречащие законодательству положения из них исключили.

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