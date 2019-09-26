10:24 (мск), источник: ТАСС
Медведев заявил, что Басилашвили стал любимым актером для многих поколений
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/.
«Открытость и неравнодушие вы пронесли через все свое творчество, стали любимым актером для многих поколений. Каждый ваш образ — точный, честный портрет не просто человека, но и целой эпохи. Ваши герои — сложные и неоднозначные, но при этом абсолютно естественные и живые. Ими восхищаются, с ними спорят, их считают реальными современниками. Ведь вы не просто исполнитель, но и создатель своих ролей, их соавтор и сорежиссер», — подчеркнул Медведев.
Он также отметил, что особого уважения достоин талант Басилашвили как чтеца. По словам Медведева, актер заставляет
Олег Басилашвили — российский актер, народный артист СССР (1984). Снимался в фильмах «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих» и другие.