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10:24 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что Басилашвили стал любимым актером для многих поколений

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил народного артиста СССР Олега Басилашвили с 85-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"

«Открытость и неравнодушие вы пронесли через все свое творчество, стали любимым актером для многих поколений. Каждый ваш образ — точный, честный портрет не просто человека, но и целой эпохи. Ваши герои — сложные и неоднозначные, но при этом абсолютно естественные и живые. Ими восхищаются, с ними спорят, их считают реальными современниками. Ведь вы не просто исполнитель, но и создатель своих ролей, их соавтор и сорежиссер», — подчеркнул Медведев.

Он также отметил, что особого уважения достоин талант Басилашвили как чтеца. По словам Медведева, актер заставляет по-новому звучать строки выдающихся поэтов и проникает в самую суть их произведений.

Олег Басилашвили — российский актер, народный артист СССР (1984). Снимался в фильмах «Служебный роман», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих» и другие.

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