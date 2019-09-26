12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон показал мегаполисы мертвых в Гонконге (фото)
Они расположены на холмах.
Известный фотограф Финбарр Фаллон посетил почти все городские кладбища Гонконга. Снимая с земли и с воздуха с помощью дрона, он создал серию снимков «Мертвое пространство».
Работы фотографа передают необычную культуру захоронений в городе. Кладбища Гонконга расположены на холмах. Каменные плиты прижаты друг к другу вплотную. Это целые мегаполисы мертвых с редкими клочками зелени.
На заднем плане иногда виднеются многоэтажки и небоскребы. «Я пытался изобразить отношения между живыми и мертвыми в одной композиции», — сказал Фэллон в комментарии CNN.
По данным издания, места для захоронений в Гонконге стремительно заканчиваются. На частных кладбищах постоянный участок может стоить около 280 тыс. гонконгских долларов (2,3 млн рублей).
Места на общественных кладбищах дешевле, но практически все уже заняты. Остаются только участки многократного использования, которые подлежат обязательной эксгумации всего через 6 лет. Большинство гонконгцев теперь предпочитают кремировать своих умерших близких.
Анна Лысенко