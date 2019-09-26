Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Никаких выплатКак работодатели обманывают при увольнении
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон показал мегаполисы мертвых в Гонконге (фото)

Они расположены на холмах.

Известный фотограф Финбарр Фаллон посетил почти все городские кладбища Гонконга. Снимая с земли и с воздуха с помощью дрона, он создал серию снимков «Мертвое пространство».

Работы фотографа передают необычную культуру захоронений в городе. Кладбища Гонконга расположены на холмах. Каменные плиты прижаты друг к другу вплотную. Это целые мегаполисы мертвых с редкими клочками зелени.

На заднем плане иногда виднеются многоэтажки и небоскребы. «Я пытался изобразить отношения между живыми и мертвыми в одной композиции», — сказал Фэллон в комментарии CNN.

По данным издания, места для захоронений в Гонконге стремительно заканчиваются. На частных кладбищах постоянный участок может стоить около 280 тыс. гонконгских долларов (2,3 млн рублей).

Места на общественных кладбищах дешевле, но практически все уже заняты. Остаются только участки многократного использования, которые подлежат обязательной эксгумации всего через 6 лет. Большинство гонконгцев теперь предпочитают кремировать своих умерших близких.

Анна Лысенко

Читайте также
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
Синоптики пообещали возвращение тепла в центр России
Горящий в Норвегии российский траулер опрокинулся и лег на дно
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Усыновившая детей однополая семья попросила убежище в США
Лукашенко поддержал территориальную целостность Украины
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota: в ноябре состоится обновление По информации Авто Mail.ru, этой осенью марка Toyota привезёт в Россию рестайлинговую версию паркетника C-HR
Кино
Лобода впервые высказалась о победе дочери Алсу в «Голосе. Дети» Наставница проекта отметила, что долгое время после скандального финала шоу участвовала в жизни Абрамовой через других людей
Недвижимость
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
За ипотеку под 2% в квартирах обяжут жить
Дети
Татьяну Навку заподозрили в беременности Поклонники решили, что фигуристка станет мамой в третий раз
Леди
«Как будто 18 лет»: Ходченкова и Гагарина на модной презентации Артистки показали модные образы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь