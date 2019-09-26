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15:03 (мск), источник: РИА Новости

В Москве суд не будет рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения иск управляющего обанкротившейся кинокомпании «Русская Фильм Группа» (РФГ), снявшей фильм «Вий», о взыскании около 217 миллионов рублей с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера, следует из опубликованного определения суда.

Заявление о привлечении знаменитых голливудских актеров, а также китайской China Film Group Corporation к субсидиарной ответственности по обязательствам РФГ перед кредиторами в августе подал конкурсный управляющий кинокомпании Кирилл Бодров. Из-за процессуальных нарушений оно было оставлено без движения.

Суд 4 сентября удовлетворил ходатайство Бодрова об освобождении его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего и утвердил новым конкурсным управляющим Наталью Никифорову. Никифорова 20 сентября обратилась с ходатайством о возвращении иска к Шварценеггеру, Чану и China Film Group Corporation, которое суд удовлетворил.

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Как указывал Бодров в иске, на производство «Вия» РФГ получила взаймы около 217 миллионов рублей. Несмотря на успех фильма (кассовые сборы превысили 1,2 миллиарда рублей), с кредиторами кинокомпания не расплатилась. Вместо этого, утверждает управляющий, РФГ участвовала в финансировании картины «Тайна печати дракона», сиквела «Вия». Затем РФГ передала все свои права в отношении «Вия-2» компании «Корпорация Русская Фильм Группа», которую управляющий называет «клоном» РФГ.

По мнению Бодрова, снявшиеся в продолжении «Вия» Чан, Шварценеггер и китайская компания-сопродюсер способствовали популяризации «Вия-2», а, следовательно, и приросту активов «РФГ-2» («Корпорация Русская Фильм Группа»). На этом основании ответчиков, по мнению управляющего, можно привлечь к субсидиарной ответственности.

Продюсер картины «Тайна печати дракона» Алексей Петрухин, в свою очередь, ранее заявил РИА Новости, что иск управляющего РФГ — это «бред пиаровский».

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