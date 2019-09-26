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12:03 (мск), источник: ТАСС

Усыновившая двух детей однополая семья из Москвы попросила убежище в США

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Однополая семья из России, усыновление детей которой стало основанием для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, попросила убежище в США. Об этом ТАСС сообщил адвокат Максим Оленичев.

Источник: AP 2019

«Заявка от Андрея Ваганова и Евгения Ерофеева на получение политического убежища была подана американским властям. В настоящее время она принята к рассмотрению, но пока никакого результата нет, идет процесс», — рассказал он.

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Оленичев отметил, что поскольку заявка подана на политическое убежище, то мужчины и их дети находятся под защитой властей США. «Семья проживает в Америке, дети пошли в школу и пытаются адаптироваться к новым условиям, чтобы начать жить нормальной жизнью, поскольку в Москве им будет довольно непросто после того, что произошло», — отметил он.

Как подчеркнул адвокат, в России существует большой риск, что детей у них отберут. «По крайней мере, будет поставлен вопрос об этом. Скорее всего, для обеспечения безопасности детей ребята приняли решение после летнего отдыха уехать, чтобы начать новую жизнь», — подытожил он.

Следственный комитет в июле возбудил уголовное дело о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, отдавших на усыновление детей однополой семье. По данным следствия, мужчина с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков, проживая с другим мужчиной. При этом, как отметили в ведомстве, он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. Следствие считает, что сотрудники соцзащиты не предприняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей им вред.

По данным главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, подобное уголовное дело возбуждено в РФ впервые.

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