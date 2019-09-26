Фотографу из Исландии вернули телефон, который он выронил из самолета год назад. Айфон уцелел

Фотографу из Исландии Хоко Сноррасону (Haukur Snorrason) вернули его iPhone 6S, который он выронил из самолета более года назад. Об этом сообщает издание The Next Web.
В августе 2018 года Сноррасон отправился на съемки ежегодного паводка на реке Скафте. Съемка велась из самолета. Пытаясь записать видео на айфон, фотограф выронил гаджет из-за сильного порыва ветра. Мужчина попросил местного фермера поискать упавший телефон, но тот ничего не нашел.
Спустя год с фотографом связались туристы, которые гуляли в той долине, над которой он выронил свой телефон. Оказалось, что айфон жив. Он пролежал все это время в суровых погодных условиях, но работать не перестал. Как рассказал его владелец, сломался только микрофон. Во время падения айфон даже записал видео своего «полета». Предполагается, что телефон упал в плотный слой мха и именно поэтому не разбился.