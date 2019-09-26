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13:06 (мск), источник: Esquire

Фотографу из Исландии вернули телефон, который он выронил из самолета год назад. Айфон уцелел

Гаджет даже записал видео своего падения.

Фотографу из Исландии Хоко Сноррасону (Haukur Snorrason) вернули его iPhone 6S, который он выронил из самолета более года назад. Об этом сообщает издание The Next Web.

Hér er gaman saga. Ég tapaði þessum síma útum opinn gluggann á flugvélinni minni TF ULF í Ágúst í fyrra þá er ég var að...

Опубликовано Haukur Snorrason Вторник, 24 сентября 2019 г.

В августе 2018 года Сноррасон отправился на съемки ежегодного паводка на реке Скафте. Съемка велась из самолета. Пытаясь записать видео на айфон, фотограф выронил гаджет из-за сильного порыва ветра. Мужчина попросил местного фермера поискать упавший телефон, но тот ничего не нашел.

Спустя год с фотографом связались туристы, которые гуляли в той долине, над которой он выронил свой телефон. Оказалось, что айфон жив. Он пролежал все это время в суровых погодных условиях, но работать не перестал. Как рассказал его владелец, сломался только микрофон. Во время падения айфон даже записал видео своего «полета». Предполагается, что телефон упал в плотный слой мха и именно поэтому не разбился.

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