#BREAKING Former French president Jacques Chirac has died: family pic.twitter.com/PY1Q8iYWvT— AFP news agency (@AFP) 26 сентября 2019 г.
13:06 (мск), источник: ТАСС
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Жак Ширак умер на 87-м году жизни. Об этом в четверг сообщили представители семьи французского политика агентству Франс Пресс (АФП).
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.