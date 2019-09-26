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13:06 (мск), источник: ТАСС

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Франции Жак Ширак умер на 87-м году жизни. Об этом в четверг сообщили представители семьи французского политика агентству Франс Пресс (АФП).

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Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет — с 1995 по 2007 годы.

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