13:22 (мск), источник: РИА Новости
Умер экс-президент Франции Жак Ширак
ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости. Скончался
«Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно», — приводит агентство слова зятя Фредерика
Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 год.
Жак Ширак родился на юге Франции, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.
Сыграл большую роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. При последнем занимал пост министра сельского хозяйства.
При следующем президенте Жискаре д’Эстене был назначен премьером. Позже его сместили, и он возглавил оппозиционную партию «Объединение в поддержку республики».
С 1977 года занимал пост мэра Парижа. В 1986 году — уже при Франсуа Миттеране — вновь возглавил правительство.
Проиграв Миттерану в президентской гонке 1988 года, снова ушел в оппозицию, однако в 1995-м снова выставил свою кандидатуру и победил.
При Шираке срок президентства снизился с семи до пяти лет. Возглавлял Пятую республику 12 лет, став вторым после Миттерана по продолжительности правления.
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