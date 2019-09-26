Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Никаких выплатКак работодатели обманывают при увольнении
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
13:22 (мск), источник: РИА Новости

Умер экс-президент Франции Жак Ширак

ПАРИЖ, 26 сен — РИА Новости. Скончался экс-президент Франции Жак Ширак, сообщает Франс Пресс со ссылкой на семью. Ему было 86 лет.

21
фотография
21
фотография
21
фотография

«Угас сегодня утром в окружении близких. Спокойно», — приводит агентство слова зятя Фредерика Сала-Бару.

Ширак возглавлял страну с 1995 по 2007 год.

Новость
Биография экс-президента Франции Жака Ширака

Жак Ширак родился на юге Франции, после учебы и службы в армии занялся политикой. В молодости симпатизировал коммунистам, позже стал лидером правых.

Сыграл большую роль в избирательных кампаниях Шарля де Голля и Жоржа Помпиду. При последнем занимал пост министра сельского хозяйства.

При следующем президенте Жискаре д’Эстене был назначен премьером. Позже его сместили, и он возглавил оппозиционную партию «Объединение в поддержку республики».

С 1977 года занимал пост мэра Парижа. В 1986 году — уже при Франсуа Миттеране — вновь возглавил правительство.

Ширак — единственный французский политик, дважды становившийся премьер-министром.

Проиграв Миттерану в президентской гонке 1988 года, снова ушел в оппозицию, однако в 1995-м снова выставил свою кандидатуру и победил.

При Шираке срок президентства снизился с семи до пяти лет. Возглавлял Пятую республику 12 лет, став вторым после Миттерана по продолжительности правления.

 Зеленский в ООН обвинил Россию в войне против Украины
Синоптики дали точный прогноз на октябрь
Синоптики пообещали возвращение тепла в центр России
Горящий в Норвегии российский траулер опрокинулся и лег на дно
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Мегаполисы мертвых в Гонконге показали с воздуха (фото)
Усыновившая детей однополая семья попросила убежище в США
Лукашенко поддержал территориальную целостность Украины
Здоровье
Житель Одинцова умер в попытке излечиться тренажером для шеи Попытки избавиться от болей в спине стоили жизни 33-летнему жителю подмосковного Одинцова.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Самый дешевый кроссовер Toyota: в ноябре состоится обновление По информации Авто Mail.ru, этой осенью марка Toyota привезёт в Россию рестайлинговую версию паркетника C-HR
Кино
Лобода впервые высказалась о победе дочери Алсу в «Голосе. Дети» Наставница проекта отметила, что долгое время после скандального финала шоу участвовала в жизни Абрамовой через других людей
Недвижимость
Застройщики банкротятся. Чем это грозит покупателю жилья
Звезда «Реальных пацанов» взяла ипотеку и осталась без квартиры
Герой России объяснил отказ от переезда в подаренную квартиру
За ипотеку под 2% в квартирах обяжут жить
Дети
Татьяну Навку заподозрили в беременности Поклонники решили, что фигуристка станет мамой в третий раз
Леди
«Как будто 18 лет»: Ходченкова и Гагарина на модной презентации Артистки показали модные образы.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь