13:32 (мск), источник: ТАСС
Биография экс-президента Франции Жака Ширака
Жак Ширак умер в возрасте 86 лет.
Бывший президент Франции Жак Ширак умер в возрасте 86 лет.
Жак Ширак (полное имя Жак Рене Ширак; Jacques Rene Chirac) родился 29 ноября 1932 года в Париже. Его отец работал банковским управляющим, затем стал управляющим директором авиастроительной компании Dassault. Когда Париж был оккупирован фашистскими войсками, семья перебралась на юг Франции и в Париж вернулась только в 1945 году.
После окончания лицея в Париже Жак Ширак три месяца работал матросом на торговом судне. В 1954 году окончил престижный Институт политических исследований «Сьянс По» по специальности «политология». В 1956 году он был призван в армию. Служил в Алжире, где Франция в то время вела войну против Фронта национального освобождения, боровшегося за независимость от метрополии. После ранения был зачислен в резерв в звании лейтенанта бронетанковых войск. В 1957—1959 годы учился в Национальной школе администрации в Париже, где специализировался в области финансов и менеджмента. После окончания учебы начал работать аудитором в Счетной палате.
В молодости Жак Ширак разделял коммунистические взгляды, распространял газету французской компартии L'Humanité, посещал собрания различных коммунистических групп.
В 1962 году вступил в ряды голлистской партии «Союз для новой республики» (основана на идеях Шарля де Голля, президента Франции в 1959—1969 годы; в 1971 году переименована в «Союз демократов в поддержку республики», СДПР). В 1974—1975 годы был генеральным секретарем СДПР, а в 1975—1976 годы — почетным генеральным секретарем. Став в декабре 1976 года председателем этой партии, он реорганизовал ее в «Объединение в поддержку республики» (в 2002 году вошло в «Союз за президентское большинство», который в том же году был преобразован в «Союз за народное движение», с 2015 года — «Республиканцы»), возглавлял ее до ноября 1994 года.
В 1965—1977 годы входил в городской совет
В 1979—1995 годы являлся президентом Международной ассоциации мэров городов франкоязычных стран.
В апреле 1962 года поступил на службу в аппарат
С 1967 года регулярно избирался депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента).
В 1971—1974 годы занимал ряд министерских постов; в 1971—1972 годы был министром по особым поручениям при
В 1974 году пришедший к власти президент Валери Жискар д'Эстен назначил Ширака
Личные отношения Валери Жискар д'Эстена и Жака Ширака складывались непросто. Ширак был несогласен с некоторыми, на его взгляд, чересчур либеральными идеями президента, а также был недоволен тем, что ключевые посты в правительстве занимали представители Национальной федерации независимых республиканцев (партия создана Жискар д'Эстеном в 1966 году), действовавшие «через голову премьера», обращаясь непосредственно к президенту.
В 1986 году на парламентских выборах коалиция правых сил («Объединение в поддержку республики», «Союз за французскую демократию» и другие правые партии), возглавляемая Шираком, одержала победу (44,8% голосов, на втором месте коалиция левых партий с 42,5% голосов), и он вновь занял кресло
В 1981 и 1988 годы Ширак участвовал в президентских выборах. В 1981 году ему не удалось выйти во второй тур, а в 1988 году он проиграл Франсуа Миттерану, получив во втором туре 46% против 54% у Миттерана.
В 1995 году он одержал победу (52,64%), обойдя во втором туре социалиста Лионеля Жоспена (47,36%), а в 2002 году был переизбран на второй срок (82,21%; его соперник
В том же году, несмотря на то что в молодости подписал Стокгольмское воззвание против атомной бомбы, Ширак принял решение о возобновлении испытаний ядерного оружия (в 1996 году объявил об их окончании). В 1999 году поддержал военную операцию НАТО против Югославии, но в 2003 году осудил вторжение США в Ирак. При этом столкнулся с критикой со стороны американских СМИ и с давлением французских компаний, имевших интересы в США, однако его позиция по Ираку получила широкую поддержку со стороны французского общественного мнения. Шираку принадлежат такие инициативы, как финансирование борьбы со СПИДом за счет налогообложения международных финансовых операций, введение общемирового налога на авиабилеты («налог солидарности») для получения средств на борьбу со СПИДом в Африке (реализованы рядом стран). За годы президентства Жака Ширака во Франции была отменена обязательная воинская повинность, была начата пенсионная реформа и предприняты меры по сокращению государственного долга.
С ноября 2007 года является пожизненным членом Конституционного совета Франции (как бывший президент).
В 2008 году создал благотворительный фонд, занимающийся проблемами устойчивого развития и защитой окружающей среды.
Обвинения относятся к периоду, когда он занимал пост мэра Парижа. Следствие доказало, что в 1990—1994 годы им было создано семь фиктивных рабочих мест и еще 21 в 1992—1995 годы. Деньги же, выделяемые на их финансирование, шли на счета возглавляемой им партии. В декабре 2011 года Исправительный суд Парижа признал Жака Ширака виновным в «растрате общественных средств» и «злоупотреблении доверием» и приговорил его к двум годам условно. Ширак стал первым в послевоенной истории Франции главой государства, который подвергся уголовному преследованию.
Жак Ширак является кавалером Большого Креста ордена Почетного легиона и Большого Креста ордена «За заслуги», а также кавалером ордена Искусств и литературы. Среди его иностранных наград Большой крест ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», орден Белого льва (Чехия), орден Бани (Великобритания), орден Святого Олафа (Норвегия).
В 1997 году стал первым иностранным кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством I степени» за «большой личный вклад в дело развития сотрудничества и укрепления дружбы между народами России и Франции». В 2008 году Жаку Шираку была присуждена российская Государственная премия в области гуманитарной деятельности.
Жак Ширак является автором нескольких книг, в частности «Франция: время выбора» (1978), «Проблеск надежды» (1978), «Новая Франция» (1994), «Франция для всех» (1995), мемуаров «Президентские годы» (2011) и др. Также писал стихи и новеллы.
В сфере его интересов — азиатская и африканская культуры, первобытные цивилизации, коллекционирует картины, статуэтки, маски. В апреле 2000 года он открыл в Лувре залы, посвященные искусству народов Африки, Азии, Океании и Америки. В 2006 году по его инициативе в Париже был открыт этнографический музей на набережной Бранли, который также собрал в своей коллекции образцы подобного искусства.
Жена — Бернадет, в девичестве Бернадет Шодрон де Курсель, из аристократического рода (в браке с 1956 года). Дочь — Клод (вторая дочь — Лоранс — умерла в 2016 году, страдала анорексией, неоднократно пыталась покончить с собой). В 1979 году в семью приняли прибывшую с беженцами из Вьетнама Ан Дао Траксел, она считает себя приемной дочерью Ширака.
Жак Ширак принадлежит к католической церкви.
В 2005 году Жак Ширак перенес микроинсульт. В апреле 2008 года ему был вживлен сердечный стимулятор. Страдал от провалов памяти и других неврологических нарушений. В декабре 2013 года перенес операцию на почках.