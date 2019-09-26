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16:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Жак Ширак: наследник де Голля и апологет единой Европы

Жак Ширак, скончавшийся в четверг 26 сентября в возрасте 86 лет, два срока был президентом Франции. Именно он привел страну к использованию единой европейской валюты.

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Как политик, Ширак прошел радикальную трансформацию — от решительного антиевропейского настроя своего учителя и предшественника де Голля до активной приверженности идее европейской конституции, с негодованием отвергнутой французскими избирателями.

Его отказ поддержать возглавленное США вторжение в Ирак еще больше ухудшили и без того напряженные отношения с британским премьер-министром Тони Блэром.

Внутри страны репутация Ширака пострадала, когда уже после ухода из Елисейского дворца он был признан виновным в деле о коррупции, относящемся к периоду, когда он занимал пост мэра Парижа.

Жак Рене Ширак родился в 1932 году в семье управляющего банком, который впоследствии стал директором самолетостроительной компании Dassault.

Во время учебы в престижной Национальной школе администрации, где готовят элиту государственных служащих Франции, он увлекался идеями коммунизма и пацифизма.

Ширак служил в армии и был ранен во время колониальной войны в Алжире.

В 60-е годы он был помощником последователя де Голля, премьер-министра Жоржа Помпиду.

Источник: AFP 2019

Именно Помпиду обратил внимание на молодого многообещающего политика и ввел его в 1967 году в состав правительства.

Переломным для голлистов стал 1964 год.

Ширак, уже находившийся в центре политической жизни страны, возглавил борьбу против официального кандидата от голлистской партии на пост президента Жака Шабан-Дельмаса и поддержал Валери Жискар д’Эстэна.

Жак Ширак был премьер-министром Франции с 1974 по 1976 год, пока не был смещен с должности президентом Франции Валери Жискар д’Эстеном | Источник: GETTY IMAGES

Омраченная скандалами репутация

В знак благодарности ставший президентом д’Эстэн в 1974 году назначил Ширака премьер-министром. Ему было всего 41 год.

Источник: AFP 2019

Еще через два года наступил очередной раскол.

Ширак, добивавшийся увеличения собственных полномочий в противовес становившемуся все более и более авторитарному д’Эстэну, не только покинул пост главы правительства, но и сформировал свою собственную неоголлистскую партию.

В 1977 году Ширак был избран мэром Парижа. На этом посту он провел 18 лет.

Источник: AFP 2019
Однако его пребывание во главе столицы Франции было омрачено многочисленными политическими и финансовыми скандалами, которые сильно подорвали его репутацию.

У него были президентские амбиции, и в 1981 году он — без успеха — принял участие в выборах, проиграв социалисту Франсуа Миттерану.

В 1986 году, в период «сосуществования» между левыми и правыми во французской политике, Миттеран вновь сделал Ширака премьер-министром. Однако отношения между двумя политиками оставались напряженными. Ширак считал, что президент слишком вмешивается в полномочия главы правительства.

Источник: AFP 2019

Миттеран, впрочем, мало внимания обращал на недовольство Ширака. Его собственное прозвище — «Dieu» (Бог) — вполне отражало его имперский имидж.

В 2011 году суд признал Ширака виновным в мошенничестве и приговорил к двум годам тюрьмы условно. Коррупционный скандал касался выплат членам его партии «Объединение в поддержку республики» за работу на несуществующих должностях.

Отношения между Франсуа Миттераном и Жаком Шираком всегда были напряженными | Источник: GETTY IMAGES

Раздражитель

Во время своего второго президентского срока Ширак потерпел поражение в противостоянии со студентами, которые своей забастовкой вынудили его отказаться от планов изменения системы университетского образования.

Ожесточенной критике подверглась и та роль, которую он сыграл в освобождении французских заложников в Ливане в 1988 году. Многие считали, что он пошел на сделку с Ираном, поддерживавшим захвативших заложников боевиков. Сам он это категорически отрицал.

Спустя буквально несколько дней он вновь проиграл президентские выборы Миттерану и ушел из правительства.

Наконец, победив на следующих выборах, в 1995 году, он уже через два месяца вызвал негодование по всему миру, после того как объявил о возобновлении Францией ядерных испытаний в южной части Тихого океана.

Во время проводившихся на атолле Муруроа испытаний на соседней французской территории Таити прошли массовые демонстрации протеста, вылившиеся в беспорядки с применением насилия. Успокоить их удалось лишь тогда, когда президент отправил на Таити части Иностранного легиона.

Он жестко подавил акции протеста экологических групп. По его приказу судно активистов «Гринпис» было захвачено.

В 1995 году Ширак выиграл во втором туре президентские выборы у кандидата от социалистов Лионеля Жоспена | Источник: GETTY IMAGES

Напряженность

Ширак продолжал политику тесного сотрудничества с Германией и неоднократно говорил, что краеугольным камнем европейской интеграции является совместное франко-германское лидерство на континенте.

Его упрекали в искусственном завышении учетной ставки во Франции ради вытеснения немецкой марки. Он говорил, что такова цена, которую надо платить за введение единой европейской валюты. Именно под руководством Ширака Франция в конце концов вступила в еврозону.

Однако внутри страны ничто не могло скрыть поразившие французское общество проблемы. Высокая безработица и растущая люмпенизация привели к непреодолимому кризису доверия к политикам и политике в целом.

Взлет популярности крайне правого «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена в ходе президентских выборов 2002 года встряхнул французскую политику.

Ле Пен и Ширак оказались во втором туре один на один.

Несмотря на то, что ультраправый кандидат потерпел полное поражение, результаты выборов породили больше вопросов, нежели ответов о судьбе демократии во Франции.

Источник: AFP 2019

Непреклонный Ширак

На время репутация Ширака укрепилась благодаря его непримиримой оппозиции по отношению к войне в Ираке.

Его отказ участвовать в какой-либо интервенции привел в ярость многих в США и осложнил отношения между ним и британским премьером Тони Блэром, однако Ширак оставался непреклонен.

«У Америки в этом деле своя собственная точка зрения. Американский президент говорит, что не изменит своей позиции, и я это полностью понимаю. У Франции — собственная позиция, и она также не собирается ее менять», — заявил Ширак в интервью Би-би-си в 2004 году.

«Но это не означает, что мы относимся друг к другу неуважительно», — добавил он.

Его мечта о Европе, возглавляемой Францией и Германией, пошла ко дну после того, как с расширением ЕС в альянс вступили новые страны-члены из Восточной Европы и это радикально изменило прежний баланс власти.

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Несмотря на устроенные в 2004 году празднования по случаю 100-летия «Сердечного союза» (Entente Cordiale) между Британией и Францией, отношения двух стран становились все более натянутыми.

Особенное раздражение вызывала тема компенсации, получаемой Британией из бюджета ЕС. После одного из саммитов Ширак открыто высказал свое раздражение в адрес Тони Блэра.

«Лично я сожалею по поводу того, что Соединенное Королевство отказалось оплатить честную и разумную долю расходов на расширение ЕС», — заявил Ширак в 2005 году.

Жак Ширак и Ангела Меркель | Источник: AFP 2019

Потеря доверия

В мае 2005 года французская общественность решительно отвергла проект конституции ЕС, и это имело эффект землетрясения как для французской политической элиты, так и для человека, чье политическое наследие оказалось под ударом.

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Биография экс-президента Франции Жака Ширака

Сразу же после голосования президент, выглядевший довольно подавленным, появился на национальном телевидении.

«Давайте не будем обманывать сами себя», — сказал он.

«Это решение Франции неизбежно создает сложную ситуацию для защиты наших интересов в Европе. Мы должны ответить на это, объединившись ради одного — наших национальных интересов», — призвал Жак Ширак.

В том же году Париж проиграл конкурс на проведение Олимпиады 2012 года, и эта неудача стала символом потери доверия к администрации Ширака.

Его второй президентский срок подошел к концу в 2007 году. Четыре года спустя уже испытывающий проблемы со здоровьем экс-президент был приговорен к условному тюремному сроку по обвинениям в коррупции, связанным с его пребыванием на посту мэра Парижа.

Источник: AFP 2019
Националист голлистской традиции, Жак Ширак был человеком выдающихся политических талантов, удивительной харизмы и личного обаяния.

Критики называли его политическим «флюгером». Однако за 40 лет карьеры политический климат в стране изменился, а его собственные умения и навыки, когда-то впечатляющие, постепенно угасли.

Жак Ширак был политическим долгожителем. Он ушел из политики больше 10 лет назад, при этом по длительности непрерывного пребывания у власти ему до сих пор практически нет равных в Европе.

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