16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российские службы подхватили тетрис-челлендж (фото)
Поучаствовали «Газпром», пожарные Домодедова, хоккеисты и другие.
Мировой челлендж #tetrischallenge подхватили в России.
Одной из первых снимок опубликовала пожарная часть 27 из города Люберцы в Московской области. Пожарные разместили свое оборудование, транспорт и даже самих себя на земле, будто в игре «Тетрис».
Присоединились к челленджу и в Московском аэропорту Домодедово.
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Не остался в стороне и «Газпром».
Главное правило флешмоба — все линии должны быть параллельными или перпендикулярными. У фотоблогеров такой способ размещения предметов называется «ноллинг».
Запустили флешмоб полицейские из Цюриха. К нему присоединились пожарные, полиция, береговая охрана, военные, скорая помощь и другие службы со всего мира.
Анна Лысенко