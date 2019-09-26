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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российские службы подхватили тетрис-челлендж (фото)

Поучаствовали «Газпром», пожарные Домодедова, хоккеисты и другие.

Мировой челлендж #tetrischallenge подхватили в России.

Одной из первых снимок опубликовала пожарная часть 27 из города Люберцы в Московской области. Пожарные разместили свое оборудование, транспорт и даже самих себя на земле, будто в игре «Тетрис».

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Присоединились к челленджу и в Московском аэропорту Домодедово.

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Спортсмены СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге тоже поддержали флешмоб.

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Не остался в стороне и «Газпром».

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Главное правило флешмоба — все линии должны быть параллельными или перпендикулярными. У фотоблогеров такой способ размещения предметов называется «ноллинг».

Запустили флешмоб полицейские из Цюриха. К нему присоединились пожарные, полиция, береговая охрана, военные, скорая помощь и другие службы со всего мира.

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Анна Лысенко

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