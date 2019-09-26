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16:50 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане прокомментировали идею легализации многоженства

КАЗАНЬ, 26 сен — РИА Новости. Россия является светским государством, в котором сформированы устойчивые семейные ценности, Татарстан не планирует принимать законов, разрешающих многоженство, заявила РИА Новости замруководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Источник: РИА Новости

Ранее глава Духовного управления мусульман РФ шейх Равиль Гайнутдин заявил, что считает целесообразной легализацию многоженства в мусульманских регионах страны. Многоженство, как заявил он, гораздо лучше, чем «иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности» перед ними и внебрачными детьми.

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Данную позицию поддержал муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, считающий, что легализация многоженства по всей России позволила бы решить ряд социальных проблем, вызванных существенным перевесом числа женщин относительно мужчин. По его мнению, данная практика имеет право на существование, тем более что некоторые религии это допускают. Легализация многоженства, уверен муфтий, стала бы гарантом соблюдения прав женщин.

«Возможно, кого-то из сильной половины жителей республики это расстроит, но в Татарстане не планируют принимать соответствующего закона. А если перейти к серьезной части этого вопроса, то мы все же живем в светском государстве, и наше российское общество давно сформировало свои устойчивые семейные ценности», — сказала Галимова.

Собеседница агентства отметила, что данный вопрос, безусловно, претендует на серьезную и глубокую дискуссию. «Но все-таки подобные инициативы должны исходить исключительно от самих людей, причем от принципиального большинства, чего мы на сегодняшний день не видим», — подчеркнула она.

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