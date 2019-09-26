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17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Норвегии построили необычный «перекрученный» мост (фото)

Использовали новейшие разработки.

В парке скульптур «Кистефос» неподалеку от Осло появился необычной формы мост, который служит одновременно выставочным залом.

Сооружение под названием «Твист» уже назвали чудом архитектуры и произведением искусства.

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Конкурс на лучший проект моста был объявлен в 2015 году. Задание усложнялось тем, что берега реки Рандсельва неровные, к тому же один выше другого. Проект извилистого моста, предложенный бюро BIG, позволил решить эту проблему, пишет My Modern Met.

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При строительстве было использовано много стекла и алюминия. Из больших окон открывается вид на лес и старый целлюлозный завод.

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Анна Лысенко

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