17:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Норвегии построили необычный «перекрученный» мост (фото)
Использовали новейшие разработки.
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Использовали новейшие разработки.
В парке скульптур «Кистефос» неподалеку от Осло появился необычной формы мост, который служит одновременно выставочным залом.
Сооружение под названием «Твист» уже назвали чудом архитектуры и произведением искусства.
Конкурс на лучший проект моста был объявлен в 2015 году. Задание усложнялось тем, что берега реки Рандсельва неровные, к тому же один выше другого. Проект извилистого моста, предложенный бюро BIG, позволил решить эту проблему, пишет My Modern Met.
При строительстве было использовано много стекла и алюминия. Из больших окон открывается вид на лес и старый целлюлозный завод.
Анна Лысенко