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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара потеряла 91 кг веса на двоих благодаря необычному лайфхаку

Британцы Джон Кларк и Шарлотта Дениз долгое время боролись с лишним весом. Но достичь желаемого смогли только благодаря необычному приему — они готовят еду на неделю вперед.

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Джон и Шарлотта тратят около 6 часов каждое воскресенье, чтобы приготовить себе завтраки, обеды и ужины на 7 дней. Пара следит, чтобы каждый прием пищи содержал не больше 400 калорий. При этом они не отказывают себе в бургерах, стейках или пончиках при условии, что калорийность этих блюд не превышает указанный лимит. Порции упаковывают в контейнеры и прячут в холодильник.

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«Мы едим все, что хотим. Это не диета», — пишет Кларк в своем блоге. Он делится разнообразными рецептами с подписчиками. «Мне нравится наш рацион. Мы тоже позволяем себе не очень полезную еду, но все дело в умеренности и равновесии», — добавляет Шарлотта.

Благодаря такому подходу Джон потерял 51 кг. Он водит грузовики и раньше питался в основном бургерами и бутербродами из придорожных закусочных. Мужчину даже прозвали Толстым Джоном.

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Шарлотта похудела на 40 кг. Она признается, что заедала негативные эмоции. Все время что-то жевать вошло у девушки в привычку.

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Пара говорит, что их метод требует организованности и силы воли. Ведь довольно непросто заставить себя есть только запланированное и не соблазняться перекусами.

Анна Лысенко

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