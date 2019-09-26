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19:34 (мск), источник: РИА Новости

МЧС подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов с 1 октября, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства.

Источник: Reuters

«Запрет касается курения на балконах», — сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что россиянам запретили курить на балконах и лоджиях, а также жарить там шашлыки. При этом СМИ ссылались на принятое 20 сентября постановление правительства РФ «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации».

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