19:34 (мск), источник: РИА Новости
МЧС подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов с 1 октября, сообщили РИА Новости в четверг в
«Запрет касается курения на балконах», — сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что россиянам запретили курить на балконах и лоджиях, а также жарить там шашлыки. При этом СМИ ссылались на принятое 20 сентября постановление правительства РФ «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации».