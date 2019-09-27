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01:10 (мск), источник: Интерфакс

В Движении за права курильщиков призвали не запрещать курение на балконах, а улучшать жизнь

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU — Директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов считает, что нужно улучшать жизнь в России, чтобы люди сами хотели отказаться от пагубной привычки, а не принимать новые запрещающие законы.

Источник: Reuters

«Запретили везде, где можно запретить. А потом вспомнили, что еще на балконах забыли. Задайте вопрос: почему если запретили везде курить — по месту работы, воспитанию детей, голосования, уплаты налогов, почему они продолжают курить?» — сказал «Интерфаксу» Лоскутов в четверг.

Он отметил, что пока власти «не найдут ответ на этот вопрос, вся борьба с табаком будет оставаться имитацией».

Табак помогает человеку оставаться в нормальном состоянии при любом отношении к нему со стороны общества, начальства. Умирают не от табака, умирают от жизни.
Андрей Лоскутов
директор Общероссийского движения за права курильщиков

«Если жизнь плохая, человек будет стараться закурить, выпить, еще что-то сделать. Если жизнь хорошая, он будет отказываться от тех привычек, которые сокращают эту хорошую жизнь», — убежден Лоскутов.

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Он считает, что «нужно улучшать жизнь, чтобы человек сам стремился стать более совершенным».

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило ряд новых требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности.

«Новым законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», — говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МЧС РФ.

Новые требования пожарной безопасности запрещают курение на балконе, поскольку подпадают под категорию «открытого горения», пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.

Изменения вступают в силу в течение 10 дней после подписания правительством соответствующего постановления.

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