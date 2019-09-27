03:10 (мск), источник: РИА Новости
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания, сообщили в
Ранее на
Так, за курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения правил возник пожар.
«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — заключили в МЧС.