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03:10 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. За нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания, сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: РИА Новости

Ранее на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября. В МЧС подтвердили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе.

Так, за курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей или до пяти тысяч рублей, если в результате нарушения правил возник пожар.

Уголовная ответственность предусмотрена в том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир.

«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — заключили в МЧС.

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