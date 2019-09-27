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11:57 (мск), источник: Известия

Век бы видеть: большинство россиян планирует прожить не меньше 87 лет

Ради долголетия 64% граждан уже сейчас занимаются спортом или сидят на диетах.

Источник: PICNIC_Fotografie/СС0

Россияне хотели бы в среднем доживать до 87 лет. Это показали результаты исследования негосударственного пенсионного фонда «Сбербанка», с которыми ознакомились «Известия». Как выяснилось, дольше всех — около 92 лет — планируют прожить москвичи и севастопольцы. Это станет возможным, если граждане будут уделять больше внимания здоровому образу жизни, считают эксперты.

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В ходе исследования граждан спрашивали, какую продолжительность жизни они считают нормальной. В среднем россияне сошлись на возрасте 86,7 года. Если же брать не средний, а медианный показатель (считающееся более реальным статистическое значение, которое делит результаты выборки на две равные половины: показатели в одной меньше него, в другой — больше), он окажется несколько ниже — 81,9 года. Пока же, как свидетельствуют данные Минздрава по итогам первого полугодия, средняя продолжительность жизни в стране составляет 73,7 года.

При этом россияне не просто мечтают о долголетии: 64% респондентов так или иначе заботятся о здоровье ради него. 35% из них занимаются спортом или фитнесом, еще 58% придерживаются диет и правильного питания, а 12,5% хотели бы избавиться от вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем.

Авторы исследования поделились с «Известиями» и детализированными данными по крупным городам России. Оказалось, что наибольший запрос на долголетие — в столице. Здесь опрошенные в среднем хотят жить до 92,3 года. Ненамного отстают севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет). Далее следуют жители Оренбурга (86 лет) и Санкт-Петербурга (85,8 года). Самым «спортивным» городом оказалась Москва: на занятия ходят 49% респондентов. Правильного питания придерживаются многие жители Астрахани (72%), они же чаще других говорили о желании расстаться с вредными привычками (17%).

Источник: Известия

В Минздрав исследование не поступало, сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Там отметили, что уже сегодня в России более 1,8 млн жителей 86 лет и старше.

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Одна из главных целей национального проекта «Здравоохранение» — достижение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет, а к 2030 году — 80 лет, напомнили в Минздраве. В ведомстве также отметили, что число приверженных здоровому образу жизни россиян постепенно увеличивается. Например, потребление алкоголя с 2009 по 2017 годы сократилось c 16,8 до 11,4 л в год в пересчете на спирт на душу населения старше 15 лет.

Согласно прогнозам Росстата, ожидаемая продолжительность жизни даже для родившихся в 2018 году составит в среднем 72,9 года. Для старших поколений этот показатель ниже. Например, для граждан 1980−1981 годов рождения — 67,6 года. Также заметна тенденция, что для городских жителей прогнозируют более долгую жизнь, чем для сельских (73,3 года против 71,2 для рожденных в 2018 году). Ощутимо различаются ожидания по продолжительности жизни женщин и мужчин (77,8 и 67,8 года соответственно для рожденных в 2018-м).

Говорить о продолжительности жизни нужно еще с зачатия, это в том числе зависит от здоровья матери и отца. Помимо образа жизни, сильно влияет экология (посмотрите на долгожителей Кавказа), социальное положение. Студенты со стипендией 2−3 тыс. рублей, вынужденные плохо питаться и мало спать из-за подработок, тоже сокращают свою жизнь.
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Потенциал для увеличения продолжительности жизни есть, однако этот показатель не может расти быстрыми темпами, добавил эксперт.

Во данным Всемирной организации здравоохранения, долголетие определяется четырьмя основными факторами: образом жизни (на 50%), наследственностью (20%), климатом (20%) и уровнем здравоохранения (10%), напомнила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. Поэтому именно от человека в большей степени зависит длительность жизни. Основной вклад в долголетие вносят здоровое питание, занятия физкультурой и визиты в поликлинику для диспансеризации, заметила эксперт.

Как писали «Известия» на 1 января это года в России насчитывалось 20,6 тыс. граждан от 100 лет и старше. Это новый рекорд как минимум с 1991 года, следует из данных Росстата.

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