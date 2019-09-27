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10:48 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили детали скандала с участием актера Аверина на борту «Аэрофлота»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Директор актера Максима Аверина Николай Коренев оказался зачинщиком дебоша на рейсе Барнаул — Москва, сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА Новости

По данным телеканала, Аверин и Коренев летели в самолете вместе, при этом представитель артиста находился в состоянии алкогольного опьянения, кричал и нецензурно выражался, игнорировал замечания бортпроводников.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что актер Максим Аверин якобы устроил пьяный дебош в самолете, выполняющем рейс Барнаул — Москва.

В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили факт инцидента, отметив, что сотрудники полиции задержали двух дебоширов. Личности задержанных не уточняются.

Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. Наибольшую известность актер получил благодаря роли следователя Сергея Глухарева в сериале «Глухарь».

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