СМИ сообщили детали скандала с участием актера Аверина на борту «Аэрофлота»

По данным телеканала, Аверин и Коренев летели в самолете вместе, при этом представитель артиста находился в состоянии алкогольного опьянения, кричал и нецензурно выражался, игнорировал замечания бортпроводников.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что актер Максим Аверин якобы устроил пьяный дебош в самолете, выполняющем рейс Барнаул — Москва.
Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. Наибольшую известность актер получил благодаря роли следователя Сергея Глухарева в сериале «Глухарь».