12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под автовокзалом в британском городе нашли старинный римский форт
Там же были найдены монеты и посуда.
При реконструкции автовокзала в Эксетере в британском графстве Девоншир строители обнаружили необычные конструкции, сообщает Metro. Разбирая фундамент, они наткнулись на древние строения, напоминающие военное укрепление.
Для более детального изучения были приглашены археологи из организации Cotswold Archaeology, которые занялись раскопками. В ходе исследования было установлено, что структуры под автовокзалом являются римским фортом. Также на месте раскопок были обнаружены монеты и керамика местного производства, сделанные в этом районе для имперских войск.
Известно, что около 55 года нашей эры в Эксетере была основана римская крепость, которая проложила путь к созданию гражданского города, который впоследствии стал региональной столицей
Екатерина Гура