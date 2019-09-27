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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под автовокзалом в британском городе нашли старинный римский форт

Там же были найдены монеты и посуда.

Источник: Exeter City Council

При реконструкции автовокзала в Эксетере в британском графстве Девоншир строители обнаружили необычные конструкции, сообщает Metro. Разбирая фундамент, они наткнулись на древние строения, напоминающие военное укрепление.

Источник: Exeter City Council

Для более детального изучения были приглашены археологи из организации Cotswold Archaeology, которые занялись раскопками. В ходе исследования было установлено, что структуры под автовокзалом являются римским фортом. Также на месте раскопок были обнаружены монеты и керамика местного производства, сделанные в этом районе для имперских войск.

Источник: Exeter City Council

Известно, что около 55 года нашей эры в Эксетере была основана римская крепость, которая проложила путь к созданию гражданского города, который впоследствии стал региональной столицей юго-западной Англии. Под современным городским Кафедральным собором в 1970-х годах были обнаружены несколько римских зданий, в том числе и баня.

Екатерина Гура

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