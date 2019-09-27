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Настоящими хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Люди жили здесь редко и недолго.
Основными обитателями Денисовой пещеры на Алтае, где были обнаружены останки денисовцев, оказались не люди, а крупные хищники — в основном, пещерные гиены и, в меньшей степени, волки, говорится в статье, опубликованной в Scientific Reports. К такому выводу пришли археологи после исследования микростратиграфии в двух частях пещеры.
Денисова пещера находится на юге Сибири, в Алтайском крае, и известна тем, что именно здесь были найдены кости нового вида людей — денисовского человека. Пещера делится на три части — центральный зал, восточная и южная галереи. В каждой из них скопилось по несколько метров отложений. Раскопки в Денисовой пещере начались в 1982 году и продолжаются до сих пор. За время раскопок ученые открыли 22 культурных слоя, нашли человеческие останки, артефакты, кости животных.
Часть древних геномов удалось расшифровать и обнаружить новый вид людей — денисовцев, и выяснить, что они скрещивались с неандертальцами. В прошлом году исследователи определили время заселения пещеры разными видами людей. Оказалось, что денисовцы жили здесь примерно 287−51 тысячу лет назад, а неандертальцы — 193−79 тысяч лет назад.
В 2014 году археологи из России и Австралии под руководством Ричарда Робертса (Richard Roberts) из университета Вуллонгонга начали проводить микростратиграфические исследования. Ученые хотели найти следы обитателей пещеры — как людей, так и животных, и понять, как они здесь жили. Авторы исследовали девять блоков нетронутых осадочных пород, которые собрали в центральном зале и восточной галерее и описали свои находки.
В отложениях как из центрального зала, так и из восточной галереи нашлись следы угля, которые свидетельствовали о том, что люди разводили в пещере костры. Их обнаружили в двух соседних слоях из центральной части пещеры, образовавшихся 151−170 тысяч лет назад, а также в слое, который сформировался примерно 50 тысяч лет назад.
В восточной галерее сохранилось еще больше микроостатков угля — в слое, возраст которого оценивают в 203 тысячи лет, и где находили артефакты и ДНК денисовцев. Уголь сохранился и в слоях, которые образовались 187−193 и около 120 тысяч лет назад, и в которых находили ДНК и останки неандертальцев, соответственно.
Исследователи обнаружили во многих слоях копролиты пещерных гиен (Crocuta crocuta spelaens), волков (Canis lupus) и неизвестных видов млекопитающих. В некоторых слоях копролиты гиен соседствовали с артефактами. А ранее в пещере находили кости гиен и волков, а также рыжих лисиц и медведей.
Так как кости гиен встречались в пещере чаще всего, вероятно основным конкурентом людей за место обитания были они.
Уголь встречается в пещере довольно редко, поэтому авторы пришли к выводу, что люди не слишком часто разводили в пещере огонь. Они посещали пещеру эпизодически, и жили здесь недолго. Остальное время ее занимали крупные хищники, в основном гиены.
Екатерина Русакова