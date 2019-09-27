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14:17 (мск), источник: ТАСС

В Казани стартовал финальный этап конкурса программистов и разработчиков «Цифровой прорыв»

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», участие в котором принимают около 600 команд программистов, разработчиков и дизайнеров, стартовал в пятницу, он будет проходить на площадке международного выставочного центра «Казань экспо» до 29 сентября.

Источник: Цифровой прорыв

Церемония открытия началась со светового танцевального шоу, в ходе которого были представлены все регионы РФ — участники конкурса.

Как отметил в своем выступлении первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, участников финала уже можно считать победителями, так как они прошли все предыдущие этапы. «Сегодня, когда мир стремительно меняется, конкурентоспособность страны, будущее страны определяется уже не наличием природных ресурсов, зданиями, сооружениями и даже технологиями, оно на самом деле определяется людьми, определяется вами, — отметил он.

Вы реализовали [в ходе конкурса] свою возможность, а это то, ради чего президент нашей страны Владимир Владимирович Путин создал автономную организацию «Россия — страна возможностей» и запустил такие проекты конкурсов, как «Лидеры России» для управленцев, как «Я — профессионал» для студентов, «Мой первый бизнес» для школьников и проект «Цифровой прорыв» для IT-специалистов.
Сергей Кириенко​​​​​​​
первый заместитель руководителя Администрации президента РФ

По словам Кириенко, участники финала приобретают не только опыт командного взаимодействия, но и получают возможность поработать с крупными российскими высокотехнологичными компаниями, которые рассчитывают найти среди конкурсантов талантливые кадры для себя, как и руководители регионов. «Это правильно. Не вы конкурируете, за вас начинают конкурировать», — отметил Кириенко.

О конкурсе

Конкурс «Цифровой прорыв» — один из главных проектов платформы «Россия — страна возможностей», он стартовал 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. Участникам финального этапа предстоит выполнить задания по выбранным им направлениям, в частности, разработать программное обеспечение, онлайн-продукты или приложения, которые будут оценивать более 200 экспертов и членов жюри.

Победители соревнования смогут получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

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