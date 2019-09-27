13:59 (мск), источник: РИА Новости
Фотограф запечатлел падение сразу двух космических объектов на Камчатке
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Камчатский фотограф Юрий Смольницкий запечатлел на камеру одновременное падение двух небесных тел.
«Два небесных тела с интервалом примерно в пять секунд ворвались в поле зрения моей фотокамеры. Первый сгорел в атмосфере, как и подобает нормальному падающему из космоса небесному телу, а вот со вторым было поинтереснее», — написал Смольницкий в инстаграме.
Второй объект с ярким
Фотограф предположил, что небесное тело ударилось о землю в районе города Елизово. В комментариях к посту один из подписчиков заметил, что тоже видел падение объекта.
Автор снимка отметил, что снимал звездное небо на длинной выдержке, а небесные тела попали в кадр случайно.
Директор Института космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения РАН Юрий Марапулец в комментарии местным СМИ предположил, что это явление могло быть совпадением, а необычное свечение второго тела связано с его составом. Это мог быть искусственный объект, например ступень ракеты или часть старого спутника, считает ученый.