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13:59 (мск), источник: РИА Новости

Фотограф запечатлел падение сразу двух космических объектов на Камчатке

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Камчатский фотограф Юрий Смольницкий запечатлел на камеру одновременное падение двух небесных тел.

«Два небесных тела с интервалом примерно в пять секунд ворвались в поле зрения моей фотокамеры. Первый сгорел в атмосфере, как и подобает нормальному падающему из космоса небесному телу, а вот со вторым было поинтереснее», — написал Смольницкий в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй объект с ярким желто-зеленым свечением появился примерно через пять секунд после первого. После его падения небо озарилось яркой вспышкой.

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Фотограф предположил, что небесное тело ударилось о землю в районе города Елизово. В комментариях к посту один из подписчиков заметил, что тоже видел падение объекта.

Автор снимка отметил, что снимал звездное небо на длинной выдержке, а небесные тела попали в кадр случайно.

Директор Института космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения РАН Юрий Марапулец в комментарии местным СМИ предположил, что это явление могло быть совпадением, а необычное свечение второго тела связано с его составом. Это мог быть искусственный объект, например ступень ракеты или часть старого спутника, считает ученый.

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