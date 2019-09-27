NASA показало новую (и очень красивую!) визуализацию черной дыры

Гифку в высоком разрешении можно посмотреть на сайте NASA.
В комментарии к видео NASA поясняет, что гравитационное поле черной дыры искажает видимый свет, который излучает падающее в нее вещество (на изображении показано оранжевым), и создает эффект «кривого зеркала».
Из-за этого возникает ощущение, что визуально и сама черная дыра имеет неправильную форму.
Визуализация показывает момент возникновения аккреционного диска — тонкого слоя материи, которая сильно разогревается при падении в черную дыру с субсветовыми скоростями.
Левая часть изображения выглядит ярче, чем правая, потому что газ с этой стороны аккреционного диска движется по направлению к наблюдателю, что придает ему дополнительную скорость и увеличивает яркость. Если же смотреть по центру, то эта диспропорция не заметна, так как материя не движется вдоль направления взгляда наблюдателя.
Визуализацию создал астрофизик Джереми Шниттман из Центра космических полетов Годдарда, который использовал специальное программное обеспечение. По его словам, такие изображения помогают понять, что имел в виду Эйнштейн, когда говорил о том, как гравитация «обволакивает ткань пространства и времени».