Малахов выразил сожаление из-за реакции киргизов на его слова о ДТП в Москве

«Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — сообщил Малахов изданию «StarHit».
По его словам, он никогда не мог представить, что «личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии».
За пару суток я получил более 20 тысяч откликов на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» о странной смерти сына олигарха — колбасного короля Владимира Маругова — Александра.
Андрей Малаховтелеведущий
Малахов обратил внимание, что в программе «Прямой эфир» «дружно трудятся представители более 10 национальностей. «А в этом выпуске (программы о Маругове — ИФ) моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней понять, почему погиб ее сын», — пояснил Малахов.
Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства — перед законом все равны. Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам.
Андрей Малаховтелеведущий
В пятницу советника-посланника российского посольства в Бишкеке вызвали в МИД Киргизии, где ему была выражена озабоченность высказываниями телеведущего о ДТП в Москве, в совершении которого обвинили гражданина Киргизии. В ходе встречи было отмечено, что Малахов некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом.
ДТП произошло 8 июля на Фрунзенской набережной в Москве, там столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний Акбаров. Мотоциклом управлял сын совладельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова Александр, который позднее скончался от полученных травм. На следующий день суд арестовал Акбарова по обвинению в ДТП со смертельным исходом.
Малахов в своей программе «Прямой эфир» от 24 сентября крайне негативно высказался о виновнике ДТП, что вызвало возмущение в соцсетях среди граждан Киргизии.
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