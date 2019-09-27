Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
50Лучшие в мире снимки #Travel2019: начинайте путешествие
16Как выглядит крупнейший аэропорт в мире
14:58 (мск), источник: Интерфакс

Малахов выразил сожаление из-за реакции киргизов на его слова о ДТП в Москве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление по поводу того, что его высказывания в одной из недавних передач были неправильно поняты «некоторыми» гражданами Киргизии.

Источник: РИА "Новости"

«Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — сообщил Малахов изданию «StarHit».

По его словам, он никогда не мог представить, что «личное мнение ведущего может вызвать столько негодования у жителей демократической Киргизии».

За пару суток я получил более 20 тысяч откликов на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» о странной смерти сына олигарха — колбасного короля Владимира Маругова — Александра.
Андрей Малахов
телеведущий

Малахов обратил внимание, что в программе «Прямой эфир» «дружно трудятся представители более 10 национальностей. «А в этом выпуске (программы о Маругове — ИФ) моей задачей как журналиста было защитить убитую горем мать и вместе с ней понять, почему погиб ее сын», — пояснил Малахов.

Правонарушения, а также преступники и жертвы не имеют национальности и гражданства — перед законом все равны. Я знаю киргизов не только по произведениям моего любимого Чингиза Айтматова и иллюстрациям в школьных учебниках художника Семена Чуйкова, но и благодаря личным встречам.
Андрей Малахов
телеведущий
Новость
Андреевский крест

В пятницу советника-посланника российского посольства в Бишкеке вызвали в МИД Киргизии, где ему была выражена озабоченность высказываниями телеведущего о ДТП в Москве, в совершении которого обвинили гражданина Киргизии. В ходе встречи было отмечено, что Малахов некорректно высказался относительно ситуации вокруг гражданина Киргизии Исламбека Акбарова, ставшего участником ДТП со смертельным исходом.

ДТП произошло 8 июля на Фрунзенской набережной в Москве, там столкнулись мотоциклист и автомобиль такси, за рулем которого находился 22-летний Акбаров. Мотоциклом управлял сын совладельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова Александр, который позднее скончался от полученных травм. На следующий день суд арестовал Акбарова по обвинению в ДТП со смертельным исходом.

Малахов в своей программе «Прямой эфир» от 24 сентября крайне негативно высказался о виновнике ДТП, что вызвало возмущение в соцсетях среди граждан Киргизии.

Читайте также
Что ждет россиян в октябре 2019 года
Паром «Эстония». 25 лет страшной катастрофе в Балтийском море
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57
Фотограф снял падение двух космических объектов на Камчатке
Бойцы ОМОН потеряли пулемет на Кавказе
В Казани стартовал финальный этап конкурса «Цифровой прорыв»
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Каким будет новый Mitsubishi Outlander: первые подробности Несмотря на то, что новое поколение популярного японского кроссовера скрыто плотным слоем камуфляжа, отличия от текущей версии хорошо заметны
Кино
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой Певец вспомнил о своем романе с ведущей программы «Секрет на миллион»
Недвижимость
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Дети
День учителя: как не ошибиться с подарком Почитайте колонку учителя информатики. Он рассказал, почему педагоги не любят, когда им дарят цветы, и как точно угадать с подарком
Леди
Валерия прогулялась у Кремля в пятнистом пальто Burberry Артистка представила стильный осенний образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь