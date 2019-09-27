Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
9Противный ветер
16Как выглядит крупнейший аэропорт в мире
15:53 (мск), источник: РИА Новости

Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах, который вступит в силу в России с октября. Об этом сообщает «360».

Источник: РИА Новости

Артист назвал нововведение «бредом» и заявил, что никто не будет выполнять это правило.

«Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах…» — добавил Джигурда.

Читайте также
В МЧС рассказали о наказании за курение на балконах

Он выразил мнение, что в этом случае жесткость закона компенсируется «необязательностью его исполнения».

Накануне на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.

Новые правила, в частности, запрещают курение и приготовление шашлыков в указанных местах. Нарушителям может грозить предупреждение и штраф до пяти тысяч рублей, а также уголовное наказание, если по их вине произойдет пожар. Неосторожность при курении приводит к 60% пожаров на балконах жилых домов, уточнили в пресс-службе МЧС.

Минтруд выступил против штрафов за курение на работе
Во время загрузки произошла ошибка.
20 августа© Ньюстюб
 Максим Аверин обратился к фанатам после инцидента на рейсе Барнаул — Москва
Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу
Что ждет россиян в октябре 2019 года
Малахов ответил на протесты МИД Киргизии из-за его передачи
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57
Сенцов рассказал о настроениях в Крыму во время Майдана
Тест: отгадайте страну по сувениру
Фотограф снял падение двух космических объектов на Камчатке
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Каким будет новый Mitsubishi Outlander: первые подробности Несмотря на то, что новое поколение популярного японского кроссовера скрыто плотным слоем камуфляжа, отличия от текущей версии хорошо заметны
Кино
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой Певец вспомнил о своем романе с ведущей программы «Секрет на миллион»
Недвижимость
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
Назван срок снижения ставок по ипотеке
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Россия потратит миллиарды на жилье для чиновников
Дети
День учителя: как не ошибиться с подарком Почитайте колонку учителя информатики. Он рассказал, почему педагоги не любят, когда им дарят цветы, и как точно угадать с подарком
Леди
Валерия прогулялась у Кремля в пятнистом пальто Burberry Артистка представила стильный осенний образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь