Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

Артист назвал нововведение «бредом» и заявил, что никто не будет выполнять это правило.
«Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах…» — добавил Джигурда.
Он выразил мнение, что в этом случае жесткость закона компенсируется «необязательностью его исполнения».
Накануне на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.
Новые правила, в частности, запрещают курение и приготовление шашлыков в указанных местах. Нарушителям может грозить предупреждение и штраф до пяти тысяч рублей, а также уголовное наказание, если по их вине произойдет пожар. Неосторожность при курении приводит к 60% пожаров на балконах жилых домов, уточнили в пресс-службе МЧС.