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16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста из США пожаловалась на подругу, которая «украла» ее свадебное платье

Кто первый примерил — того и платье.

Источник: @charissek

23-летняя неназванная девушка из Индианаполиса поделилась с подписчиками Reddit своей не самой лучшей историей подготовки к свадьбе. Будущая невеста рассказала, что одна из ее подруг собиралась выйти замуж на несколько месяцев раньше нее, а потому они часто обсуждали планы и вместе выбирали украшения и все необходимое к торжествам.

Так, девушка показала подруге свадебное платье своей мечты и очень скоро об этом пожалела.

Уже через пару недель подруга объявила, что примерила то самое свадебное платье, о котором мечтала героиня поста, и собирается его купить.

Полруга заявила, что, поскольку ее свадьба пройдет раньше, она имеет полное право первой выбрать тот наряд, который ей понравится.

Автор поста была настолько растеряна, что попросила совета у пользователей. И те встали на ее защиту. В комментариях реддиторы написали, что стоит купить это платье и не приглашать на свадьбу подругу.

Екатерина Гура

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