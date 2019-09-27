16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста из США пожаловалась на подругу, которая «украла» ее свадебное платье
Кто первый примерил — того и платье.
23-летняя неназванная девушка из Индианаполиса поделилась с подписчиками Reddit своей не самой лучшей историей подготовки к свадьбе. Будущая невеста рассказала, что одна из ее подруг собиралась выйти замуж на несколько месяцев раньше нее, а потому они часто обсуждали планы и вместе выбирали украшения и все необходимое к торжествам.
Так, девушка показала подруге свадебное платье своей мечты и очень скоро об этом пожалела.
Полруга заявила, что, поскольку ее свадьба пройдет раньше, она имеет полное право первой выбрать тот наряд, который ей понравится.
Автор поста была настолько растеряна, что попросила совета у пользователей. И те встали на ее защиту. В комментариях реддиторы написали, что стоит купить это платье и не приглашать на свадьбу подругу.
Екатерина Гура