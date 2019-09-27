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16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Удивительная двухголовая черепаха появилась на свет в США (видео)

Малыш не замечает своей особенности и наслаждается жизнью.

Необычная черепаха с двумя головами появилась на свет в Брэндоне, штат Миссисипи. Владелец аквариума Блейк Шено отметил, что ждал появления близнецов, но эмбрион не смог отделиться, и из яйца вылупилось одно сказочное создание с необычным рисунком на панцире.

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Блейк решил, что, раз головы две, то и имени тоже должно быть два. Черепашек он назвал Чоп и Стикс.

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С необычным животным все в порядке — оно полностью здорово и вовсю наслаждается своей черепашьей жизнью. А Шено уже успел сделать из Чопа и Стикса звезд Instagram.

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Екатерина Гура

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