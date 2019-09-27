16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Удивительная двухголовая черепаха появилась на свет в США (видео)
Малыш не замечает своей особенности и наслаждается жизнью.
Необычная черепаха с двумя головами появилась на свет в Брэндоне, штат Миссисипи. Владелец аквариума Блейк Шено отметил, что ждал появления близнецов, но эмбрион не смог отделиться, и из яйца вылупилось одно сказочное создание с необычным рисунком на панцире.
Блейк решил, что, раз головы две, то и имени тоже должно быть два. Черепашек он назвал Чоп и Стикс.
С необычным животным все в порядке — оно полностью здорово и вовсю наслаждается своей черепашьей жизнью. А Шено уже успел сделать из Чопа и Стикса звезд Instagram.
Екатерина Гура