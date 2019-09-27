Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: отгадайте страну по сувенируСможете ли вы определить, куда нужно поехать, чтобы привезти тот или иной сувенир?
Фоторепортажи
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит путешествие в космос глазами астронавтов (видео)

Наша планета с другого ракурса.

Датская энергетическая компания Ørsted совместно с международными астронавтами создала удивительное пятиминутное видео. 360-градусный ролик показывает, как выглядит полет в космос с Земли глазами астронавта.

Сначала зритель видит обычный «земной» пейзаж с деревьями и рекой, а затем начинает подниматься все выше и выше между облаками, пока планета, наконец, не становится маленьким шариком в космической темноте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ролик озвучил астронавт Майкл Массимино. Он рассказал, что подлинную красоту и ценность Земли можно понять только на расстоянии. Особенно, когда видишь нашу планету посреди темного и необъятного космического пространства.

Создатели ролика надеются, что благодаря этому виртуальному путешествию в космос больше людей осознают уязвимость Земли и захотят о ней заботиться.

Екатерина Гура

Читайте также
В Конгрессе связали РФ со скандалом вокруг Трампа и Зеленского
По следам принцессы Дианы: принц Гарри прошел по минному полю
МИД отреагировал на претензии Киргизии к телеведущему Малахову
Президент IAAF: Мы не отбирали у россиян флаг
Матвиенко оценила закон о гарантированном пенсионном продукте
Беспилотник «Охотник» совершил первый совместный полет с Су-57
Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Каким будет новый Mitsubishi Outlander: первые подробности Несмотря на то, что новое поколение популярного японского кроссовера скрыто плотным слоем камуфляжа, отличия от текущей версии хорошо заметны
Кино
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой Певец вспомнил о своем романе с ведущей программы «Секрет на миллион»
Недвижимость
«Трущобный туризм» обогнал по популярности Тадж-Махал
До какого этажа достают лестницы пожарных машин?
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Дети
День учителя: как не ошибиться с подарком Почитайте колонку учителя информатики. Он рассказал, почему педагоги не любят, когда им дарят цветы, и как точно угадать с подарком
Леди
Валерия прогулялась у Кремля в пятнистом пальто Burberry Артистка представила стильный осенний образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь