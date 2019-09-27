18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит путешествие в космос глазами астронавтов (видео)
Наша планета с другого ракурса.
Датская энергетическая компания Ørsted совместно с международными астронавтами создала удивительное пятиминутное видео. 360-градусный ролик показывает, как выглядит полет в космос с Земли глазами астронавта.
Сначала зритель видит обычный «земной» пейзаж с деревьями и рекой, а затем начинает подниматься все выше и выше между облаками, пока планета, наконец, не становится маленьким шариком в космической темноте.
Ролик озвучил астронавт Майкл Массимино. Он рассказал, что подлинную красоту и ценность Земли можно понять только на расстоянии. Особенно, когда видишь нашу планету посреди темного и необъятного космического пространства.
Создатели ролика надеются, что благодаря этому виртуальному путешествию в космос больше людей осознают уязвимость Земли и захотят о ней заботиться.
Екатерина Гура