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18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, что стоит за его красивыми портретными снимками

Сделать шедевр не так уж и сложно.

25-летний немецкий фотограф и ретушер Кай Бетчер показал закулисье своих съемок.

Он специализируется на портретной съемке и для более выразительных снимков использует различные световые аксессуары и тени.

В своем Instagram он публикует готовые фото вместе с бэкстейджем, показывая, как именно он это снимал.

Бетчер не покупает дорогое оборудование или специальную технику, а умело использует окружающие его предметы.

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Кстати, сейчас Бетчер является одним из самых перспективных и востребованных молодых фотографов, хотя своему искусству он нигде не учился. Снимать Бетчер начал в возрасте 14 лет, а сейчас он осваивает виртуальный дизайн в университете города Кайзерслаутерн.

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Листайте, чтобы увидеть закулисье фото
Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть закулисье фото
Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть закулисье фото
Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть закулисье фото
Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть закулисье фото
Во время загрузки произошла ошибка.
Листайте, чтобы увидеть закулисье фото

Екатерина Гура

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