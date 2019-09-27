18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, что стоит за его красивыми портретными снимками
Сделать шедевр не так уж и сложно.
25-летний немецкий фотограф и ретушер Кай Бетчер показал закулисье своих съемок.
Он специализируется на портретной съемке и для более выразительных снимков использует различные световые аксессуары и тени.
Бетчер не покупает дорогое оборудование или специальную технику, а умело использует окружающие его предметы.
Кстати, сейчас Бетчер является одним из самых перспективных и востребованных молодых фотографов, хотя своему искусству он нигде не учился. Снимать Бетчер начал в возрасте 14 лет, а сейчас он осваивает виртуальный дизайн в университете города Кайзерслаутерн.
Екатерина Гура