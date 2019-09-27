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20:54 (мск), источник: RTVi

МЧС запретило курить на балконах. Объясняем, что это значит

В России с 1 октября 2019 года вступит в силу новая редакция противопожарных правил. В них, в частности, вводится запрет на разведение открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов. Всех интересовало, подпадает ли под запрет курение. RTVI разбирался в этом неоднозначном вопросе.

Источник: РИА "Новости"

Правда ли, что запрет касается именно балконов и лоджий жилых домов?

Да, это так.

Согласно последним изменениям правил противопожарного режима, пользоваться открытым огнем запрещается на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и гостиничных номерах.

Является ли курение открытым огнем?

Сложный вопрос.

В документе нет четкого определения открытого огня. Адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов отмечает, что конкретика на этот счет вообще отсутствует в российском законодательстве.

«Это предполагает достаточно широкое толкование. Любой источник открытого горения может быть классифицирован как открытый огонь. Представить себе, в частности, курение как процесс, исключающий признаки открытого горения, невозможно», — рассказал он РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В то же время вице-президент Федерального союза адвокатов России Алексей Иванов считает, что «курить продолжать можно», поскольку курение не относится к открытому огню.

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По его мнению, запрет связан с тем, что «некоторые особо изобретательные жильцы многоквартирных домов разжигали мангалы и готовили шашлыки, прямо не выходя из квартиры». Это ставило под угрозу как их безопасность, так и жизни соседей. «Поэтому, казалось бы, столь очевидные запреты пришлось утверждать постановлением правительства», — объяснил Иванов.

Будет ли новое наказание?

Нет, оно уже есть.

Административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности предусматривается статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях. Если нарушение было, а последствия — нет, то по этой статье гражданам грозит ответственность в виде предупреждения либо штрафа до трех тысяч рублей.

Кроме того, несоблюдение правил пожарной безопасности может повлечь уголовное наказание, если от брошенного окурка сгорит чужой балкон или несколько квартир. Об этом рассказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Источник: РИА "Новости"

При этом, в законе прописано, что нанесение вреда чужому имуществу из-за несоблюдения правил пожарной безопасности может привести лишь к административному штрафу в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Еникеев не разъяснил, будут ли наказывать за сам факт курения на балконе и лоджии. Он только добавил, что с новыми нормами будет легче взыскивать потери с виновного.

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В то же время ТАСС и РИА Новости сообщают, что в пресс-службе МЧС заявили, что запрет использовать открытый огонь «касается и курения».

Как будут выявлять нарушителей?

Это неясно.

Если на балконах действительно запретят курить, вероятность того, что это будет всеми соблюдаться, очень мала. Так считает член Ассоциации юристов России Алексей Гавришев.

«Скорее всего, выявлять нарушения будут по жалобе соседей, но как будет выглядеть процедура доказывания совершения нарушения и последующего наказания, пока не очень ясно», — отметил юрист.

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