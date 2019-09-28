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07:52 (мск), источник: РИА Новости

Шевчук и Мацуев прокомментировали запрет курения на балконах

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук и пианист Денис Мацуев в эфире НСН прокомментировали запрет курения на балконах, который вступит в силу в России с октября.

Источник: РИА Новости

По мнению Шевчука, данный шаг является «неправильным».

Отстаньте вы от людей, которые от тоски и от суровой жизни покуривают. Отстаньте вообще от людей, которые пашут.
Юрий Шевчук

В свою очередь, Денис Мацуев выступил в поддержку запрета, напомнив о вреде курения. По его словам, речь в данном случае идет о здоровье людей.

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«Поэтому я считаю, что если рядом, скажем, на соседнем балконе ребенок, это не очень хорошо. Но как это все будет исполняться, кто будет проверять — тоже вопрос. Но я с этим (запретом. — прим. ред.) согласен, поддерживаю, потому что курить плохо», — подчеркнул народный артист России.

Ранее на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.

Новые правила, в частности, запрещают курение и приготовление шашлыков в указанных местах. Нарушителям может грозить предупреждение и штраф до пяти тысяч рублей, а также уголовное наказание, если по их вине произойдет пожар. Неосторожность при курении приводит к 60% пожаров на балконах жилых домов, уточнили в пресс-службе МЧС.

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