Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: отгадайте страну по сувенируСможете ли вы определить, куда нужно поехать, чтобы привезти тот или иной сувенир?
Фоторепортажи
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
08:32 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал о причинах популярности системы all inclusive у россиян

БОДРУМ (Турция), 28 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Россияне охотно пользуются системой all inclusive («все включено») в отелях из-за того, что в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов, сказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, который участвует в проходящих в турецком Бодруме российско-турецких днях.

Источник: РИА Новости

Другой причиной популярности системы all inclusive он назвал слабое владение россиян иностранными языками. «Непонятно, что написано в меню, люди не понимают, что это. А при системе all inclusive они все видят и спокойно берут», — сказал собеседник агентства.

«Почему русский человек предпочитает систему “все включено”? ХХ век прошел для нашего народа в войнах, начиная с русско-японской войны, и закончился перестройкой. Это был век дефицита продуктов. Поэтому нашему человеку хочется есть много и недорого. “Все включено” похоже на привычную советскую столовую. Ресторанов в СССР было мало, поэтому нет ресторанной культуры, она только сейчас начинает складываться», — сказал Бухаров.

По его словам, «солнце и яхты — это хорошо, но туристы должны прежде всего вкусно поесть».

Не в сезон люди не знают, зачем им ехать в Турцию: теплого моря нет, хотя солнце есть. Но может быть и гастрономический туризм, который дает возможность приобщиться к местной культуре. Людям это нравится. Можно проводить гастрономические фестивали.
Игорь Бухаров

Российско-турецкие дни 26—28 сентября организованы мэрией Бодрума и его туристическим офисом в Москве при поддержке посольства РФ в Турции. В их рамках проходят конференция «Перекрестный год культуры и туризма России и Турции — 2019», круглый стол «Российско-турецкое экономическое и промышленное сотрудничество» и гастрономический фестиваль на центральной площади Бодрума. Там же пройдет концерт симфонического оркестра города Мугла и заслуженного артиста РФ Алексея Кошванца (скрипка).

Читайте также
 Лавров ответил Белоруссии на отказ разместить российскую военную базу
Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело
СМИ сообщили об отставке спецпредставителя США по Украине
Шевчук и Мацуев прокомментировали запрет курения на балконах
Россиянина задержали в Испании по запросу США
Елена Малышева оценила шансы Шумахера на восстановление
Президент IAAF: Мы не отбирали у россиян флаг
Мадуро: в Венесуэлу прибыли российские военные специалисты
О чем говорил Лавров на Генассамблеи ООН
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
«Субару» стала еще больше «Тойотой» Японский автопроизводитель Toyota Motor увеличил свою долю в Subaru до 20%. Ранее компании принадлежало чуть менее 17%
Кино
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой Певец вспомнил о своем романе с ведущей программы «Секрет на миллион»
Недвижимость
«Трущобный туризм» обогнал по популярности Тадж-Махал
До какого этажа достают лестницы пожарных машин?
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Дети
День учителя: как не ошибиться с подарком Почитайте колонку учителя информатики. Он рассказал, почему педагоги не любят, когда им дарят цветы, и как точно угадать с подарком
Леди
Валерия прогулялась у Кремля в пятнистом пальто Burberry Артистка представила стильный осенний образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь