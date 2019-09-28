08:32 (мск), источник: РИА Новости
Эксперт рассказал о причинах популярности системы all inclusive у россиян
БОДРУМ (Турция), 28 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Россияне охотно пользуются системой all inclusive («все включено») в отелях
Другой причиной популярности системы all inclusive он назвал слабое владение россиян иностранными языками. «Непонятно, что написано в меню, люди не понимают, что это. А при системе all inclusive они все видят и спокойно берут», — сказал собеседник агентства.
«Почему русский человек предпочитает систему “все включено”? ХХ век прошел для нашего народа в войнах, начиная с
По его словам, «солнце и яхты — это хорошо, но туристы должны прежде всего вкусно поесть».
Не в сезон люди не знают, зачем им ехать в Турцию: теплого моря нет, хотя солнце есть. Но может быть и гастрономический туризм, который дает возможность приобщиться к местной культуре. Людям это нравится. Можно проводить гастрономические фестивали.