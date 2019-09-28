14:51 (мск), источник: РИА Новости
Эксперты рассказали, что раздражает туристов в путешествии вдвоем
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туристы рассказали, что их раздражает во время путешествий в паре, сообщает Aviasales.
Эксперты сервиса провели опрос 50 тысяч пользователей и выяснили, с какими проблемами они сталкиваются во время отдыха со второй половиной.
Оказалось, что 38% опрошенных считают, что партнер — чаще всего это женщина — тратит слишком много денег. Женщины говорят, что им не нравится, когда партнеры контролируют их расходы.
Четверть респондентов сообщили, что им не нравится когда их партнер слишком долго спит вместо того, чтобы отправиться на экскурсию или прогулку.
О том, какую еду и напитки заказать, спорят 19% путешественников. Многие девушки отмечали, что партнеры предпочитают «питаться фастфудом в неуютных кафе». Некоторые мужчины были недовольны тем, что женщины запрещают им выпивать.
Женщинам не нравится, как спутники их фотографируют, а мужчинам — когда партнерши делают слишком много снимков. Один путешественник рассказал, что после отпуска у его девушки остается две тысячи снимков, а у него — всего два, один из которых — из аэропорта.