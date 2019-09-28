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14:51 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали, что раздражает туристов в путешествии вдвоем

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Туристы рассказали, что их раздражает во время путешествий в паре, сообщает Aviasales.

Источник: Reuters

Эксперты сервиса провели опрос 50 тысяч пользователей и выяснили, с какими проблемами они сталкиваются во время отдыха со второй половиной.

Оказалось, что 38% опрошенных считают, что партнер — чаще всего это женщина — тратит слишком много денег. Женщины говорят, что им не нравится, когда партнеры контролируют их расходы.

Одна участница опроса рассказала, что ссорится с парнем даже из-за покупки лишнего магнита.
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Четверть респондентов сообщили, что им не нравится когда их партнер слишком долго спит вместо того, чтобы отправиться на экскурсию или прогулку.

О том, какую еду и напитки заказать, спорят 19% путешественников. Многие девушки отмечали, что партнеры предпочитают «питаться фастфудом в неуютных кафе». Некоторые мужчины были недовольны тем, что женщины запрещают им выпивать.

Еще 18% опрошенных сказали, что ссорятся в отпуске из-за фотографий.

Женщинам не нравится, как спутники их фотографируют, а мужчинам — когда партнерши делают слишком много снимков. Один путешественник рассказал, что после отпуска у его девушки остается две тысячи снимков, а у него — всего два, один из которых — из аэропорта.

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