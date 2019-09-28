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18:25 (мск), источник: Известия

«Калашников» показал экстремальные испытания АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М. В ходе испытания автомат проверили на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями. Запись опубликована на YouTube-канале концерна.

Для проведения теста было использовано 26 магазинов емкостью 30 патронов и автомат 2014 года выпуска, уже имевший некоторую степень износа.

Согласно требованиям Минобороны АК должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. При этом оружие не предусмотрено для такого темпа и рано или поздно выйдет из строя.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе испытания специалист концерна менял один магазин за другим — АК-74М хватило на 587 выстрелов, после чего у автомата разорвало ствол в районе передней оковки цевья, а на самом цевье появилось пламя.

Когда оружие остыло, специалист осмотрел и разобрал его — полиамидные цевье и накладка газовой трубки расплавились, ствол искривился, в патроннике застряла прикипевшая гильза, а на самом автомате были следы поверхностной окисной пленки (побежалости). При этом возвратный и ударно-спусковой механизмы, затвор и затворная рама были целыми.

Таким образом, АК-74М превосходит требования военного ведомства и способен выдержать усиленную нагрузку, отмечает телеканал «Звезда».

Ранее в сентябре стало известно, что армия США закупит пять макетов автомата Калашникова. Как пояснил военный эксперт, таким способом американцы хотят воссоздать образ вероятного противника на учебных полигонах.

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