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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экстремал показал свой прыжок с радиовышки (видео)

И попросил любителей не повторять его опыт.

Любитель экстремального спорта по имени Рори опубликовал видео, на котором он прыгает с парашютом со 150-метровой радиовышки в Швейцарии.

С прикрепленной к шлему камерой бейсджампер забрался на вершину башни. Вышку при этом окружал густой туман. Рори не видел земли, когда прыгал. Он практически сразу же выпустил парашют и приземлился на кукурузном поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам спортсмена, в тот день было очень холодно и дул ветер, но он был уверен, что все пройдет удачно.

Анна Лысенко

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