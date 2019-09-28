17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Экстремал показал свой прыжок с радиовышки (видео)
И попросил любителей не повторять его опыт.
Любитель экстремального спорта по имени Рори опубликовал видео, на котором он прыгает с парашютом со 150-метровой радиовышки в Швейцарии.
С прикрепленной к шлему камерой бейсджампер забрался на вершину башни. Вышку при этом окружал густой туман. Рори не видел земли, когда прыгал. Он практически сразу же выпустил парашют и приземлился на кукурузном поле.
По словам спортсмена, в тот день было очень холодно и дул ветер, но он был уверен, что все пройдет удачно.
Анна Лысенко