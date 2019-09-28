18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кошек сделали «героями» знаменитых фильмов (фото)
Получилось забавно.
Авторы популярного паблика «Котий» поместили кошек на постеры знаменитых фильмов.
С участием таких актеров картины «Титаник», «300 спартанцев» и «Молчание ягнят» выглядели бы совсем
Отечественные умельцы — не первые, кому пришла в голову такая идея. Ранее кошек и постеры «скрестил» малайзийский фотограф Джими Чунг. А художница Амелия Ризки превращает кошачьи мемы в акварельные рисунки.
Анна Лысенко