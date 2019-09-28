Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тест: отгадайте страну по сувенируСможете ли вы определить, куда нужно поехать, чтобы привезти тот или иной сувенир?
Фоторепортажи
16Как выглядит крупнейший аэропорт в мире
8Гриб-зомби и «ползучие мертвецы» на конкурсе фотографий дикой природы
18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кошек сделали «героями» знаменитых фильмов (фото)

Получилось забавно.

Авторы популярного паблика «Котий» поместили кошек на постеры знаменитых фильмов.

С участием таких актеров картины «Титаник», «300 спартанцев» и «Молчание ягнят» выглядели бы совсем по-другому.

Отечественные умельцы — не первые, кому пришла в голову такая идея. Ранее кошек и постеры «скрестил» малайзийский фотограф Джими Чунг. А художница Амелия Ризки превращает кошачьи мемы в акварельные рисунки.

Анна Лысенко

Читайте также

Умер режиссер Марк Захаров
«Калашников» показал экстремальные испытания автомата АК-74М
Боец MMA устроил «22 секунды хаоса» и перевернул поединок
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
Девушка притворилась кустом и стала героиней Сети
Столичная ФСБ подозревает ряд московских судей в помощи рейдерам
Фельдшер из Воронежа извинилась за фото окровавленных пациентов
Здоровье
Почему немеют конечности, если они не затекли Отвечаем на вопросы пользователей.
WOWSale
8 бюджетных смартфонов с AliExpress Крутые гаджеты, крутые цены
Авто
Трубка в колесе: о каком мошенничестве на дороге стоит знать Дорожные мошенники и грабители придумывают новые способы преступлений. Одним из них стал преднамеренный прокол колеса и кража вещей из салона машины
Кино
Памяти Марка Захарова: 6 легендарных фильмов мастера Тот самый Мюнхгаузен, нелюдимый Медведь и Остап Бендер — вспоминаем этих и других оживших на экране персонажей в постановках главного волшебника советского кино
Недвижимость
«Трущобный туризм» обогнал по популярности Тадж-Махал
До какого этажа достают лестницы пожарных машин?
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Под Москвой нашли сотни поселков-призраков
Дети
День учителя: как не ошибиться с подарком Почитайте колонку учителя информатики. Он рассказал, почему педагоги не любят, когда им дарят цветы, и как точно угадать с подарком
Леди
Валерия прогулялась у Кремля в пятнистом пальто Burberry Артистка представила стильный осенний образ.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь