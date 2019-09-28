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21:33 (мск), источник: Интерфакс

РПЦ приветствовала присоединение к ней клириков «русского экзархата»

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — В Русской православной церкви тепло встретили новость о присоединении к ней большинства клириков «русского экзархата» в Западной Европе.

Источник: РИА "Новости"

«Возобновление единства с Русской православной церковью — это восстановление исторической справедливости и исполнение чаяний основавших архиепископию эмигрантов первой волны. Добро пожаловать домой, дорогие братья!» — заявил «Интерфаксу» в субботу замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Так он прокомментировал известие из Парижа о том, что абсолютное большинство духовенства экзархата решило воссоединиться с Матерью-Церковью.

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«Разумное решение большинства духовенства архиепископии позволит сохранить её преемство, целостность большей части её общин, продолжение ее миссии в странах Западной Европы», — считает представитель Московского патриархата.

14 сентября Синод РПЦ принял в ее состав главу бывшего «русского экзархата» Константинополя в Западной Европе архиепископа Иоанна (Реннето) и все приходы, которые захотят последовать за ним.

Причиной такого решения было желание большей части прихожан вернуться в лоно Матери-Церкви, от которой экзархат вынужденно отделился после революционных событий в России после первой мировой войны.

В конце прошлого года Константинопольский Синод в одностороннем порядке упразднил «русский экзархат», что побудило последний искать новые варианты своего канонического будущего.

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