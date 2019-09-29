Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера

«С днем рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал», — поздравил сына с днем рождения Шварценеггер.
Пост сразу привлек внимание российских пользователей, которые присоединились к поздравлением, а также отметили, что отец и сын оделись, как русские, особенно Кристофер.
«Ничего себе шуба», «Поздравляю, это форма наших полицейских», «Шеврон-то русский на плече», Motreshka, vodka, balalaika, с др, Когда он успел стать полковником российской полиции, «Где он взял такое крутое пальтишко?», — комментировали подписчики.
Кристофер Шварценеггер — младший сын актера и его бывшей жены Марии Шрайвер, которому на днях исполнилось 22 года.