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00:11 (мск), источник: РИА Новости

Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. На инстаграм американского актера Арнольда Шварценеггера обрушились подписчики из России, после того, как он разместил совместную фотографию с сыном Кристофером, который был одет в шинель офицера МВД.

Источник: РИА Новости

«С днем ​​рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал», — поздравил сына с днем рождения Шварценеггер.

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Пост сразу привлек внимание российских пользователей, которые присоединились к поздравлением, а также отметили, что отец и сын оделись, как русские, особенно Кристофер.

«Ничего себе шуба», «Поздравляю, это форма наших полицейских», «Шеврон-то русский на плече», Motreshka, vodka, balalaika, с др, Когда он успел стать полковником российской полиции, «Где он взял такое крутое пальтишко?», — комментировали подписчики.

Кристофер Шварценеггер — младший сын актера и его бывшей жены Марии Шрайвер, которому на днях исполнилось 22 года.

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