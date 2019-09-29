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02:23 (мск), источник: Lenta.Ru

В РПЦ раскритиковали идею четырехдневной рабочей недели

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион. По словам священнослужителя, в России достаточное число выходных, а также есть право на месячный отпуск.

Источник: Агентство «Москва»

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что идея перехода на четырехдневную рабочую неделю требует тщательной проработки. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион. Запись программы опубликована в YouTube.

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По словам священнослужителя, в России и так достаточное число выходных, а также есть право на месячный отпуск. Также митрополит отметил, что может возникнуть ситуация, при которой людей будут заставлять делать работу дистанционно, «сидя дома».

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Кроме того, митрополит задался вопросом, чем будет заниматься человек в дополнительный выходной, если, например, у его супруга или супруги пятидневный график работы, а дети учатся в школе.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что текущее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений в стране. Он допустил изменение законов для того, чтобы сделать рабочий график более гибким, в том числе, ввести «четырехдневку». В Минтруда, комментируя тему, заявили, что зарплаты работников в случае переход на четырехдневную рабочую неделю должны остаться на прежнем уровне.

Между тем в Госдуме отмечали, что переход на «четырехдневку» в России пока невозможен, так как на предприятиях не удастся резко повысить производительность труда. Кроме того, в нижней палате заявляли, что переход на сокращенную рабочую неделю с увеличением продолжительности труда в оставшиеся четыре рабочих дня грозит повышением заболеваемости и смертности населения.

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