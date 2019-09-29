Названы полезные для здоровья сердца продукты

Всемирный день сердца отмечается 29 сентября. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. ВОЗ прогнозирует, что в 2030 году от сердечно-сосудистых заболеваний умрет около 23,6 миллиона человек.
«Сбалансированное питание — это первый шаг к здоровому сердцу, оно обеспечивает человека полезными веществами, которые необходимы для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела», — говорится в материале.
При выборе блюд специалисты советуют отдавать предпочтение птице, рыбе и морепродуктам, а также выбирать нежирные и несладкие молочные и кисломолочные продукты.
Кроме того, следует также увеличить потребление продуктов с высоким содержанием калия и магния, таких как курага, фасоль, орехи и хлеб с отрубями, отмечается в рекомендациях.
Овощей и фруктов в сутки следует потреблять не менее 400 граммов, а вот потребление сахара, сладостей, кондитерских изделий и сладких безалкогольных напитков следует ограничить, так как они достаточно калорийные, подчеркивается на сайте.
Полезным для сердца будет и потребление продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты — несоленой скумбрии, семги, форели и лосося. При этом жирное мясо, сливки и жирный творог следует ограничить в своем рационе.
Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов рассказал РИА Новости, что факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний являются неправильное питание, вредные привычки, стрессы и генетические факторы.