10:56 (мск), источник: РИА Новости
Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от
Путешествие заняло 11 дней, за которые 68-летний немец и его
По словам Крика, иногда им мешала погода. «Пять часов (езды на велосипеде. — прим. ред.) под проливным дождем при температуре
Кроме того, качество дорог сильно отличалось в разных местах: иногда они были не асфальтированными и «слякотными», а временами отлично развитыми, добавил путешественник. В целом Крик оценил будущий участок велосипедного маршрута как «хороший и очень продуманный».
С трудноразрешимыми проблемами, как отметил немец, за время поездки он ни разу не столкнулся. Велосипедисты посещали достопримечательности, а также общались местными жителями. При этом на Крика произвели впечатление люди, которые встречали путников с теплом и гостеприимством. Так, одна бабушка подарила ему целое ведро яблок.
По словам Крика, у него остались хорошие впечатления о России. «Это огромная страна с множеством жителей, которые имеют совершенно разные потребности и восприятие», — считает турист.
Кульминацией всего путешествия для немца стала поездка по Москве, а его конечным пунктом стала Красная площадь. «Это было настоящее событие», — заключил Крик.
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