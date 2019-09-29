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10:56 (мск), источник: РИА Новости

Немецкий турист рассказал о своих впечатлениях о России

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Немецкий турист Мартин Крик, совершивший путешествие на велосипеде от Санкт-Петербурга до Москвы, рассказал о своих впечатлениях от пребывания в России. Об этом сообщает немецкая газета Augsburger Allgemeine.

Источник: РИА Новости

Путешествие заняло 11 дней, за которые 68-летний немец и его напарник-россиянин проехали более тысячи километров, испытав, таким образом, участок международного велосипедного маршрута R-1.

По словам Крика, иногда им мешала погода. «Пять часов (езды на велосипеде. — прим. ред.) под проливным дождем при температуре четыре-пять градусов — не лучшее удовольствие», — отметил он.

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Кроме того, качество дорог сильно отличалось в разных местах: иногда они были не асфальтированными и «слякотными», а временами отлично развитыми, добавил путешественник. В целом Крик оценил будущий участок велосипедного маршрута как «хороший и очень продуманный».

С трудноразрешимыми проблемами, как отметил немец, за время поездки он ни разу не столкнулся. Велосипедисты посещали достопримечательности, а также общались местными жителями. При этом на Крика произвели впечатление люди, которые встречали путников с теплом и гостеприимством. Так, одна бабушка подарила ему целое ведро яблок.

По словам Крика, у него остались хорошие впечатления о России. «Это огромная страна с множеством жителей, которые имеют совершенно разные потребности и восприятие», — считает турист.

Кульминацией всего путешествия для немца стала поездка по Москве, а его конечным пунктом стала Красная площадь. «Это было настоящее событие», — заключил Крик.

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