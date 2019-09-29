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11:21 (мск), источник: Интерфакс

Алтайские ученые изобрели съедобную посуду

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — Барнаульские ученые изобрели посуду из съедобного растения — люпина, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-центре управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

В разработке участвовали специалисты Алтайского государственного университета и Алтайского государственного технического университета. В управлении отметили, что люпин является источником белка, не содержит глютена, фитогормонов, а аминокислотный состав оптимально сбалансирован.

Там отметили, что производиться будет посуда на базе местной компании, которая занимается разработкой технологий глубокой переработки люпина для пищевых и медицинских целей. После переработки образуются отходы, которые можно использовать дальше, в частности, для производства биоразлагаемой съедобной посуды.

Компания реализует свои проекты на гранты Фонда содействия инновациям, общая сумма которых составляет 2,5 млн руб.

«Идея разработать технологию глубокой переработки зерна люпина возникла два года назад. В мире производство съедобной биоразлагаемой посуды уже получило широкое распространение. Задача алтайских специалистов — создать такие технологии в России и в регионе», — подчеркнул собеседник агентства.

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